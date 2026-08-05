Многочисленные пожары охватили правый берег Киева после удара РФ

Во время ночной массированной дроново-баллистической атаки РФ на Киев на правом берегу столицы были зафиксированы масштабные пожары.

Ужасающие кадры охваченного пламенем города публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Киев в огне

"Так сейчас выглядит панорама правого берега Киева. Фиксируются многочисленные пожары", - говорится в сообщении.

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