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Новости Массированный комбинированный удар
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Многочисленные пожары охватили правый берег Киева после удара РФ

Во время ночной массированной дроново-баллистической атаки РФ на Киев на правом берегу столицы были зафиксированы масштабные пожары.

Ужасающие кадры охваченного пламенем города публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Киев в огне

"Так сейчас выглядит панорама правого берега Киева. Фиксируются многочисленные пожары", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

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Киев (27191) обстрел (34707) баллистические ракеты (657)
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Топ комментарии
+21
Кадровий військовий це така людина якого ти утримуєш все життя тільки для того, щоб коли почалася війна, він відправив тебе на фронт.
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05.08.2026 07:04 Ответить
+15
Зелю геть! Уряд національного порятунку!
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05.08.2026 06:58 Ответить
+13
Майдан має вимагати створення балістики і ударів по москві.
Зелю - геть! Москві - смерть!
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05.08.2026 06:51 Ответить

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