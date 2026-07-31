РФ, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от КНДР: существует риск усиления атак, - Reuters

Россия, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от Северной Кореи и может расширять их применение при нанесении ударов по Украине. На это указывает возобновление использования ракет северокорейского производства после почти годичного перерыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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По данным агентства, одну из ракет, предположительно полученных от КНДР, Россия могла применить во время атаки на село вблизи Кривого Рога. В результате этого удара погибла целая семья.

Два источника Reuters отметили, что это может быть первый случай использования северокорейской баллистической ракеты в войне против Украины почти за год. По их мнению, возобновление таких ударов может свидетельствовать о поступлении новой партии вооружения из КНДР и подготовке Москвы к более интенсивному применению баллистических ракет.

Какие ракеты могла использовать Россия

Один из собеседников Reuters сообщил, что украинские средства радиолокационного контроля во время атаки зафиксировали траектории, характерные для северокорейских баллистических ракет малой дальности KN-23 или KN-24.

В то же время окончательный тип ракеты будет установлен после завершения исследования обломков, найденных на месте удара. По словам источника, экспертиза еще продолжается, однако имеющиеся данные уже указывают на высокую вероятность того, что речь идет именно о ракете производства КНДР.

Чем отличаются KN-23 и KN-24

Reuters напоминает, что Россия уже применяла ракеты KN-23 и KN-24 для атак по территории Украины в конце 2023 года.

По оценке военного источника агентства, северокорейские баллистические ракеты имеют большую дальность полета и более мощную боевую часть по сравнению с российскими ракетами комплекса "Искандер". В то же время они уступают им по точности наведения.

Какие системы ПВО могут их перехватывать

По информации Reuters, возможное увеличение количества баллистических ударов создаст дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

По словам собеседников агентства, наиболее эффективными средствами перехвата таких ракет остаются американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

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