РФ, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от КНДР: существует риск усиления атак, - Reuters
Россия, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от Северной Кореи и может расширять их применение при нанесении ударов по Украине. На это указывает возобновление использования ракет северокорейского производства после почти годичного перерыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
По данным агентства, одну из ракет, предположительно полученных от КНДР, Россия могла применить во время атаки на село вблизи Кривого Рога. В результате этого удара погибла целая семья.
Два источника Reuters отметили, что это может быть первый случай использования северокорейской баллистической ракеты в войне против Украины почти за год. По их мнению, возобновление таких ударов может свидетельствовать о поступлении новой партии вооружения из КНДР и подготовке Москвы к более интенсивному применению баллистических ракет.
Какие ракеты могла использовать Россия
Один из собеседников Reuters сообщил, что украинские средства радиолокационного контроля во время атаки зафиксировали траектории, характерные для северокорейских баллистических ракет малой дальности KN-23 или KN-24.
В то же время окончательный тип ракеты будет установлен после завершения исследования обломков, найденных на месте удара. По словам источника, экспертиза еще продолжается, однако имеющиеся данные уже указывают на высокую вероятность того, что речь идет именно о ракете производства КНДР.
Чем отличаются KN-23 и KN-24
Reuters напоминает, что Россия уже применяла ракеты KN-23 и KN-24 для атак по территории Украины в конце 2023 года.
По оценке военного источника агентства, северокорейские баллистические ракеты имеют большую дальность полета и более мощную боевую часть по сравнению с российскими ракетами комплекса "Искандер". В то же время они уступают им по точности наведения.
Какие системы ПВО могут их перехватывать
По информации Reuters, возможное увеличение количества баллистических ударов создаст дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.
По словам собеседников агентства, наиболее эффективными средствами перехвата таких ракет остаются американские зенитные ракетные комплексы Patriot.
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Деталі: Ці коментарі Трампа пролунали лише через два дні після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Зеленський назвав зустріч "вдалою" і зазначив, що лідери двох країн обговорили "виробництво перехоплювачів Patriot та кілька інших ідей".
Принаймі тепер зрозуміло чому Зеленський назвав цю зустріч «вдалою». Дивно було б очікувати дозвола на виробництво в нас ракет до петріот якщо президент ні кроку не може зробити без нагляду і кординування його дій з боку абрамовича-арахмідіозу, та трьох з п'яти тих кого він привів на цю зустріч, маючих статус міндічгейту та підозр від НАБУ, які тісно співпрацюють з ФБР.
Все логічнл, особливо після відставки Федорова з посади міністра оборони, яки взяв за кримлівське рило арахамідіозників - колонію гнид і вошей прикацаплених.
Трамп поставив під сумнів виробництво ракет Patriot в Україні. Трамп ... не може підтвердити готовність Вашингтона дозволити Україні виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
В Білий дім затефоновули з обкому Кремль... І Трамп "дає взад"
"У Сенаті США впевнені ЩО нові санкції змусять Путіна сісти за стіл переговорів.
" Сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за введение новых санкций против стран, покупающих российскую нефть.".
In My Humble Opinion/ІМНО - на мою скромну думку, - надто багато облудливого оптимізму - майже настільки облудливого, як то було по закінченню якогось там номерного з'їзду КПСС, на якому оголосили: " «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
Самое слабое звено у всем этом процессе - ТРАМП, который служит в Белом Доме верным троянским конем Кремля/Путина.
Эта программа, которая как бы, - именно КАК БЫ! - "направлена на то, чтобы привести Путина за стол переговоров", как сталинская Конституция - применение статей, которой определялось лично т. Сталиным: "можливість для президента ТРАМПА тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.
Но, каков СЛАДОСТНЫЙ этот ОБМАН.