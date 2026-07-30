Для удара по Радушному РФ применила северокорейскую баллистическую ракету, — Зеленский. ВИДЕО

По предварительным данным, для нанесения удара по Радушному в Днепропетровской области россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Северокорейская баллистика

"Конечно, ещё будут экспертизы, всё будет проверяться, но на данный момент — это северокорейская баллистика. Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей", — отметил президент.

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Нужны не просто соболезнования, а ракеты для ПВО

Зеленский добавил, что сегодня многие в мире осудили этот удар. Было много соболезнований в связи с гибелью людей.

Также европейские страны выступили с заявлениями в связи с российской ракетой, которая вошла на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином.

"Самое главное — все-таки не просто соболезнования и не просто осуждение, а ракеты для ПВО и именно такое давление на Россию, которое может остановить эту тупую российскую войну, все их удары и террор", — подчеркнул президент.

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Ключевой приоритет

В частности, Зеленский также назвал, какие ракеты нужны в первую очередь.

"Ракеты для ПВО, и прежде всего ракеты для "Patriot", но также для "NASAMS", для "IRIS", для "Hawk" и других наших систем — это ключевой приоритет. Очень рассчитываю, что все партнеры, и прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут осознавать, что от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине, зависят реальные человеческие жизни", — добавил он.

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Массированный удар 30 июля