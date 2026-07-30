Для удара по Радушному РФ применила северокорейскую баллистическую ракету, — Зеленский. ВИДЕО
По предварительным данным, для нанесения удара по Радушному в Днепропетровской области россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Северокорейская баллистика
"Конечно, ещё будут экспертизы, всё будет проверяться, но на данный момент — это северокорейская баллистика. Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей", — отметил президент.
Нужны не просто соболезнования, а ракеты для ПВО
Зеленский добавил, что сегодня многие в мире осудили этот удар. Было много соболезнований в связи с гибелью людей.
Также европейские страны выступили с заявлениями в связи с российской ракетой, которая вошла на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином.
"Самое главное — все-таки не просто соболезнования и не просто осуждение, а ракеты для ПВО и именно такое давление на Россию, которое может остановить эту тупую российскую войну, все их удары и террор", — подчеркнул президент.
Ключевой приоритет
В частности, Зеленский также назвал, какие ракеты нужны в первую очередь.
"Ракеты для ПВО, и прежде всего ракеты для "Patriot", но также для "NASAMS", для "IRIS", для "Hawk" и других наших систем — это ключевой приоритет. Очень рассчитываю, что все партнеры, и прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут осознавать, что от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине, зависят реальные человеческие жизни", — добавил он.
Массированный удар 30 июля
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
- российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
- во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
- На данный момент известно о 26 пострадавших во Львове.
- Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия — один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
- Ночью враг нанёс удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и погибших, среди которых есть дети.
- По данным Воздушных сил, во время атаки врага было сбито 1 из 9 "Искандеров", 54 крылатые ракеты и 265 БПЛА, зафиксировано попадание 3 "Цирконов" и баллистических ракет.
- Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что 30 июля российские войска, вероятно, применили северокорейские баллистические ракеты KN-23.
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