После длительной паузы РФ, вероятно, нанесла удар по Украине северокорейскими ракетами KN-23, - Игнат

30 июля в ходе одной из самых масштабных комбинированных воздушных атак на Украину российские войска, вероятно, применили северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, этой ночью Россия выпустила по Украине 74 ракеты различных типов и 284 беспилотника, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Игната, ночной обстрел стал одним из самых мощных за последнее время, поскольку российские войска одновременно атаковали несколько регионов страны, а также совместили удары баллистическими и крылатыми ракетами с запуском большого количества ударных беспилотников.

Добавим, что Игнат также отмечал, что российские войска намеренно применили различные типы ракет на разных направлениях.

Кроме того, как пишет Reuters со ссылкой на источники, российские захватчики, вероятно, во время сегодняшней атаки впервые в этом году применили северокорейские баллистические ракеты именно по Кривому Рогу.

Массированный удар 30 июля

В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:

российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.

во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.

На данный момент известно о 26 пострадавших во Львове.

Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия — один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Ночью враг нанес удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и погибших, среди которых есть дети.

По данным Воздушных сил, во время атаки врага было сбито 1 из 9 "Искандеров", 54 крылатые ракеты и 265 БПЛА, зафиксировано попадание 3 "Цирконов" и баллистических ракет.

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