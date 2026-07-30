Після тривалої паузи РФ ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, - Ігнат

30 липня під час однієї з наймасштабніших комбінованих повітряних атак по Україні російські війська, ймовірно, застосували північнокорейські балістичні ракети KN-23.

Як розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, цієї ночі Росія випустила по Україні 74 ракети різних типів і 284 безпілотники, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Ігната, нічний обстріл став одним із найпотужніших за останній час, оскільки російські війська одночасно атакували кілька регіонів країни, а також поєднали удари балістичними та крилатими ракетами із запуском великої кількості ударних безпілотників.

Додамо, що Ігнат також зазначав, що російські війська навмисно застосували різні типи ракет на різних напрямках.

Крім того, як пише Reuters з посиланням на джерела, російські загарбники, імовірно, під час сьогоднішньої атаки вперше в цьому році застосували північнокорейську балістику саме по Кривому Розі.

Масований удар 30 липня

У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:

російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.

у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.

Наразі відомо про 26 постраждалих у Львові.

Росія атакувала Полтавщину область безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.

За даними Повітряних сил, під час атаки ворога було збито 1 із 9 "Іскандерів", 54 крилаті ракети і 265 БпЛА, зафіксовано влучання 3 "Цирконів" та балістики.

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