Для удару по Радушному РФ застосувала північнокорейську балістичну ракету, - Зеленський. ВIДЕО
За попередніми даними, для удару по Радушному в Дніпропетровській області росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Північнокорейська балістика
"Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика. Союз московських покидьків із божевільним режимом в Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей", - зазначив президент.
Потрібні не просто співчуття, а ракети для ППО
Зеленський додав, що сьогодні багато хто у світі засудив цей удар. Було багато співчуттів через втрату людей.
Також європейські країни зробили заяви через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалася десь у полі під Любліном.
"Найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор", - наголосив президент.
Ключовий пріоритет
Так, Зеленський також назвав, які ракети потрібні насамперед.
"Ракети для ППО, і передусім ракети для "петріотів", але також для "насамсів", для "айрісів", для "гоків" та інших наших систем, – це ключовий пріоритет. Дуже розраховую, що всі партнери, і передусім наші американські партнери, наші друзі в Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні", - додав він.
Масований удар 30 липня
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:
- російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.
- у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.
- Наразі відомо про 26 постраждалих у Львові.
- Росія атакувала Полтавщину область безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
- Вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.
- За даними Повітряних сил, під час атаки ворога було збито 1 із 9 "Іскандерів", 54 крилаті ракети і 265 БпЛА, зафіксовано влучання 3 "Цирконів" та балістики.
- Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що 30 липня російські війська, ймовірно, застосували північнокорейські балістичні ракети KN-23.
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