Для удару по Радушному РФ застосувала північнокорейську балістичну ракету, - Зеленський. ВIДЕО

За попередніми даними, для удару по Радушному в Дніпропетровській області росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Північнокорейська балістика

"Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика. Союз московських покидьків із божевільним режимом в Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей", - зазначив президент.

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Потрібні не просто співчуття, а ракети для ППО

Зеленський додав, що сьогодні багато хто у світі засудив цей удар. Було багато співчуттів через втрату людей.

Також європейські країни зробили заяви через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалася десь у полі під Любліном.

"Найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор", - наголосив президент.

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Ключовий пріоритет

Так, Зеленський також назвав, які ракети потрібні насамперед.

"Ракети для ППО, і передусім ракети для "петріотів", але також для "насамсів", для "айрісів", для "гоків" та інших наших систем, – це ключовий пріоритет. Дуже розраховую, що всі партнери, і передусім наші американські партнери, наші друзі в Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні", - додав він.

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Масований удар 30 липня