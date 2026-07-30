Майже вся багатодітна сім’я Воронових загинула внаслідок удару балістикою біля Кривого Рогу

Внаслідок удару балістичної ракети РФ у селі Радушне, що біля Кривого Рогу, загинула родина Воронових.

Про це пише місцеве видання "Свої", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо, що 47-річний Артем та 41-річна Олена виховували десятьох дітей. Разом із ними в будинку перебували 7 дітей: 17-річний Марк, який навчався на залізничника у Кривому Розі. Школярі Домініка, 15 років; Віоріка 14 років; Захарій 12 років; Азарій Ілай 11 років; Федеріка 10 років та 6-річна Емілія

Також в оселі перебував півторарічний онук Артем від найстаршого сина, який зараз служить у війську. Старша дочка Воронових і ще один син зараз за кордоном.

Син родини Матвій Воронов у місцевій спільноті Радушного дізнався про смерть рідних.

Президент Зеленський також розповів, що станом на цей час точно відомо, що загинули батьки й троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія.

"Удар російської ракети був таким сильним, що від будинку майже нічого не залишилось… Під завалами знайшли фрагменти людських тіл, і тільки експертизи можуть встановити, кому саме з родини належать тіла. Доля Захарія, Домініки, Віоріки, Федеріки та Артема зараз з’ясовується", - зазначив глава держави.

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Що передувало?

Російські війська завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по селу Радушне в передмісті Кривого Рогу. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок, де проживала багатодітна родина, загинули шестеро людей, серед яких дві дитини.

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