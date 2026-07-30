Почти вся многодетная семья Вороновых погибла в результате баллистического удара под Кривым Рогом, - СМИ

В результате удара баллистической ракеты РФ в селе Радушное, расположенном недалеко от Кривого Рога, погибла семья Вороновых.

Об этом пишет местное издание "Свои", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Известно, что 47-летний Артем и 41-летняя Елена воспитывали десятерых детей. Вместе с ними в доме находились 7 детей: 17-летний Марк, который учился на железнодорожника в Кривом Роге. Школьники Доминика, 15 лет; Виорика, 14 лет; Захарий, 12 лет; Азарий Илай, 11 лет; Федерика, 10 лет, и 6-летняя Эмилия

Также в доме находился полуторагодовалый внук Артем от старшего сына, который сейчас служит в армии. Старшая дочь Вороновых и еще один сын сейчас за границей.

Сын семьи Матвей Воронов в местном сообществе Радушного узнал о смерти родных.

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Что предшествовало?

Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по селу Радушное в пригороде Кривого Рога. В результате прямого попадания в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли шесть человек, в том числе двое детей.

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