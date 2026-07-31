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РФ, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від КНДР: існує ризик посилення атак, - Reuters

ракети KN-23 та KN-24

Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї та може нарощувати їх застосування під час ударів по Україні. На це вказує відновлення використання ракет північнокорейського виробництва після майже річної перерви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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За даними агентства, одну з імовірно отриманих від КНДР ракет Росія могла застосувати під час атаки на село поблизу Кривого Рогу. Внаслідок цього удару загинула ціла родина.

Два джерела Reuters зазначили, що це може бути перший випадок використання північнокорейської балістичної ракети у війні проти України майже за рік. На їхню думку, відновлення таких ударів може свідчити про надходження нової партії озброєння з КНДР та підготовку Москви до інтенсивнішого застосування балістичних ракет.

Які ракети могла використати Росія

Один із співрозмовників Reuters повідомив, що українські засоби радіолокаційного контролю під час атаки зафіксували траєкторії, характерні для північнокорейських балістичних ракет малої дальності KN-23 або KN-24.

Водночас остаточний тип ракети встановлять після завершення дослідження уламків, знайдених на місці удару. За словами джерела, експертиза ще триває, однак наявні дані вже вказують на високу ймовірність того, що йдеться саме про ракету виробництва КНДР.

Чим відрізняються KN-23 і KN-24

Reuters нагадує, що Росія вже застосовувала ракети KN-23 та KN-24 для атак по території України наприкінці 2023 року.

За оцінкою військового джерела агентства, північнокорейські балістичні ракети мають більшу дальність польоту та потужнішу бойову частину порівняно з російськими ракетами комплексу "Іскандер". Водночас вони поступаються їм за точністю наведення.

Які системи ППО можуть їх перехоплювати

За інформацією Reuters, можливе збільшення кількості балістичних ударів створить додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

За словами співрозмовників агентства, найбільш ефективними засобами перехоплення таких ракет залишаються американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для удару по Радушному РФ застосувала північнокорейську балістичну ракету, - Зеленський. ВIДЕО

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КНДР (1237) ракети (4268) росія (47201)
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Топ коментарі
+10
Як бачите не з тими Україна союзи будувала. В Ірана гиперзвукові ракети а в північної Кореї балістика та ядерна зброя. А Україні Трампон не то що ракети pac3 до петріот не дає він вже і під сумнів поставив видачу на ліцензію їхнього виробництва яку раніше розпіярив як великий подарунок Україні. Такими темпами від України мало що зостанется бо і свого теж ніх*ч немає а х*йло по лупить по цивільним. Ось що буває коли відаєш ЯЗ та любу іншу зброю. Потім тебе знищать і ніхто навіть не заступиться. А з корумпованою владою то нема на що надіятись на довгі нептути гром-2 і т.д
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31.07.2026 06:37 Відповісти
+3
Пряма мова Трампа: "Це надзвичайно потужна зброя, і… ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому ми надаємо ліцензію. Ми, власне, не видаємо ліцензій на обладнання".

Деталі: Ці коментарі Трампа пролунали лише через два дні після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Зеленський назвав зустріч "вдалою" і зазначив, що лідери двох країн обговорили "виробництво перехоплювачів Patriot та кілька інших ідей".

Принаймі тепер зрозуміло чому Зеленський назвав цю зустріч «вдалою». Дивно було б очікувати дозвола на виробництво в нас ракет до петріот якщо президент ні кроку не може зробити без нагляду і кординування його дій з боку абрамовича-арахмідіозу, та трьох з п'яти тих кого він привів на цю зустріч, маючих статус міндічгейту та підозр від НАБУ, які тісно співпрацюють з ФБР.
Все логічнл, особливо після відставки Федорова з посади міністра оборони, яки взяв за кримлівське рило арахамідіозників - колонію гнид і вошей прикацаплених.
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31.07.2026 06:51 Відповісти
+3
РФ, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від КНДР: існує ризик посилення атак, - Reuters

Трамп поставив під сумнів виробництво ракет Patriot в Україні. Трамп ... не може підтвердити готовність Вашингтона дозволити Україні виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

В Білий дім затефоновули з обкому Кремль... І Трамп "дає взад"

"У Сенаті США впевнені ЩО нові санкції змусять Путіна сісти за стіл переговорів.

" Сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за введение новых санкций против стран, покупающих российскую нефть.".

In My Humble Opinion/ІМНО - на мою скромну думку, - надто багато облудливого оптимізму - майже настільки облудливого, як то було по закінченню якогось там номерного з'їзду КПСС, на якому оголосили: " «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»



Самое слабое звено у всем этом процессе - ТРАМП, который служит в Белом Доме верным троянским конем Кремля/Путина.



Эта программа, которая как бы, - именно КАК БЫ! - "направлена на то, чтобы привести Путина за стол переговоров", как сталинская Конституция - применение статей, которой определялось лично т. Сталиным: "можливість для президента ТРАМПА тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

Но, каков СЛАДОСТНЫЙ этот ОБМАН.
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31.07.2026 07:08 Відповісти

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