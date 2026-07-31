РФ, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від КНДР: існує ризик посилення атак, - Reuters

Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї та може нарощувати їх застосування під час ударів по Україні. На це вказує відновлення використання ракет північнокорейського виробництва після майже річної перерви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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За даними агентства, одну з імовірно отриманих від КНДР ракет Росія могла застосувати під час атаки на село поблизу Кривого Рогу. Внаслідок цього удару загинула ціла родина.

Два джерела Reuters зазначили, що це може бути перший випадок використання північнокорейської балістичної ракети у війні проти України майже за рік. На їхню думку, відновлення таких ударів може свідчити про надходження нової партії озброєння з КНДР та підготовку Москви до інтенсивнішого застосування балістичних ракет.

Які ракети могла використати Росія

Один із співрозмовників Reuters повідомив, що українські засоби радіолокаційного контролю під час атаки зафіксували траєкторії, характерні для північнокорейських балістичних ракет малої дальності KN-23 або KN-24.

Водночас остаточний тип ракети встановлять після завершення дослідження уламків, знайдених на місці удару. За словами джерела, експертиза ще триває, однак наявні дані вже вказують на високу ймовірність того, що йдеться саме про ракету виробництва КНДР.

Чим відрізняються KN-23 і KN-24

Reuters нагадує, що Росія вже застосовувала ракети KN-23 та KN-24 для атак по території України наприкінці 2023 року.

За оцінкою військового джерела агентства, північнокорейські балістичні ракети мають більшу дальність польоту та потужнішу бойову частину порівняно з російськими ракетами комплексу "Іскандер". Водночас вони поступаються їм за точністю наведення.

Які системи ППО можуть їх перехоплювати

За інформацією Reuters, можливе збільшення кількості балістичних ударів створить додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

За словами співрозмовників агентства, найбільш ефективними засобами перехоплення таких ракет залишаються американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

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