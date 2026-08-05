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Новости Ракетная атака
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В Киеве прогремела серия мощных взрывов

Взрывы в Киеве

В Киеве прогремела серия мощных взрывов, враг атакует столицу ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении скоростных целей в направлении Киева.

В столице объявлена воздушная тревога.

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Автор: 

Киев (27191) обстрел (34707) атака (1895)
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Топ комментарии
+27
Київ вбивають, тварюки. Матір Божа, захисти киян.🙏🙏🙏
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05.08.2026 00:43 Ответить
+17
Це відповідь Зельцману від Ху'йла на те що Зельцман готовий приймати в усіхпозах. А Європейські кондоми мовчки спостерігають і не дають нам ні антибалістики ні далекобійної зброї щоб знищити рашистські заводи які виробляють балістику. Про виродка Тромба взагалі не хочу говорити. Сподіваюся що воно **** пролетить на виборах з своїм мафіозним кланом як фонера
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05.08.2026 00:54 Ответить
+16
Саме вчора виповнилося 40 днів від початку ЗЕоперації по примусу Путла Поганого до миру, про яку ЦАР наголосив 25 червня ... отже "примусив" Путла к "миру"!

Чекаю на гундосий відосик від ЦАРЯ про успіх цієї операції . Кияни, надіюсь, теж чекають.
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05.08.2026 01:17 Ответить

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