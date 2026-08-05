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В Киеве прогремела серия мощных взрывов
В Киеве прогремела серия мощных взрывов, враг атакует столицу ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении скоростных целей в направлении Киева.
В столице объявлена воздушная тревога.
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Чекаю на гундосий відосик від ЦАРЯ про успіх цієї операції . Кияни, надіюсь, теж чекають.