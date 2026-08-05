У Києві пролунала низка потужних вибухів: у місті зафіксовані пожежі (оновлено)

У Києві пролунала низка потужних вибухів, ворог атакує столицю ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух швидкісних цілей на Київ.

У столиці оголошена повітряна тривога.

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Росіяни атакують Київ ракетами, працюють сили ППО, повідомив мер столиці Віталій Кличко в Телеграмі.

"У столиці працюють сили ППО. Київ і область під атакою балістики. Ще ракети на місто", - йдеться у дописі.

Згодом Кличко додав, що в Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови.

Екстрені служби прямують на місце.

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О 00:54 - Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок ворожої атаки в Оболонському та Святошинському районах горять складські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Атака триває. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

На іншій локації в Оболонському районі виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Служби слідують.

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О 00:56 - Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район столиці.

О 01:04 - В Оболонському районі, внаслідок влучання, ймовірно, ракети, виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Також є повідомлення про пожежу ще в одному житловому будинку. На Оболоні виникли загоряння і в складських приміщеннях за двома адресами, - написав він у Телеграм.

О 01:08 - У Деснянському районі теж загоряння в складському приміщенні. Також уламки ракети впали біля житлового будинку.



На місто ще летять ракети. Перебувайте в укриттях, - заявив Віталій Кличко.

О 01:13 - Велика пожежа в передмісті столиці, в Києво-Святошинському районі. Палають нежитлові приміщення.

Екстрені служби на місці, - написав Кличко.

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