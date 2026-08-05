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Новини Ракетна атака
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У Києві пролунала низка потужних вибухів: у місті зафіксовані пожежі (оновлено)

Вибухи у Києві

У Києві пролунала низка потужних вибухів, ворог атакує столицю ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух швидкісних цілей на Київ.

У столиці оголошена повітряна тривога.

Оновлена інформація

Росіяни атакують Київ ракетами, працюють сили ППО, повідомив мер столиці Віталій Кличко в Телеграмі.

"У столиці працюють сили ППО. Київ і область під атакою балістики. Ще ракети на місто", - йдеться у дописі.

Згодом Кличко додав, що в Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови.

Екстрені служби прямують на місце.

Оновлена інформація

О 00:54 - Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок ворожої атаки в Оболонському та Святошинському районах горять складські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Атака триває. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

На іншій локації в Оболонському районі виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Служби слідують.

Оновлена інформація

О 00:56 - Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район столиці.

О 01:04 - В Оболонському районі, внаслідок влучання, ймовірно, ракети, виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Також є повідомлення про пожежу ще в одному житловому будинку. На Оболоні виникли загоряння і в складських приміщеннях за двома адресами, - написав він у Телеграм. 

О 01:08 - У Деснянському районі теж загоряння в складському приміщенні. Також уламки ракети впали біля житлового будинку.

На місто ще летять ракети. Перебувайте в укриттях, - заявив Віталій Кличко. 

О 01:13 - Велика пожежа в передмісті столиці, в Києво-Святошинському районі. Палають нежитлові приміщення.
Екстрені служби на місці, - написав Кличко.

Інформація оновлюється

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Київ (16765) обстріл (36002) атака (1891)
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Топ коментарі
+12
Київ вбивають, тварюки. Матір Божа, захисти киян.🙏🙏🙏
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05.08.2026 00:43 Відповісти
+6
Це відповідь Зельцману від Ху'йла на те що Зельцман готовий приймати в усіхпозах. А Європейські кондоми мовчки спостерігають і не дають нам ні антибалістики ні далекобійної зброї щоб знищити рашистські заводи які виробляють балістику. Про виродка Тромба взагалі не хочу говорити. Сподіваюся що воно **** пролетить на виборах з своїм мафіозним кланом як фонера
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05.08.2026 00:54 Відповісти
+5
****** гадить в Україні перед тим, як здохне…
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05.08.2026 00:54 Відповісти

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