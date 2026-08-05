У Києві пролунала низка потужних вибухів: у місті зафіксовані пожежі (оновлено)
У Києві пролунала низка потужних вибухів, ворог атакує столицю ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух швидкісних цілей на Київ.
У столиці оголошена повітряна тривога.
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Росіяни атакують Київ ракетами, працюють сили ППО, повідомив мер столиці Віталій Кличко в Телеграмі.
"У столиці працюють сили ППО. Київ і область під атакою балістики. Ще ракети на місто", - йдеться у дописі.
Згодом Кличко додав, що в Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови.
Екстрені служби прямують на місце.
Оновлена інформація
О 00:54 - Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок ворожої атаки в Оболонському та Святошинському районах горять складські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Атака триває. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.
На іншій локації в Оболонському районі виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Служби слідують.
Оновлена інформація
О 00:56 - Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район столиці.
О 01:04 - В Оболонському районі, внаслідок влучання, ймовірно, ракети, виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Також є повідомлення про пожежу ще в одному житловому будинку. На Оболоні виникли загоряння і в складських приміщеннях за двома адресами, - написав він у Телеграм.
О 01:08 - У Деснянському районі теж загоряння в складському приміщенні. Також уламки ракети впали біля житлового будинку.
На місто ще летять ракети. Перебувайте в укриттях, - заявив Віталій Кличко.
О 01:13 - Велика пожежа в передмісті столиці, в Києво-Святошинському районі. Палають нежитлові приміщення.
Екстрені служби на місці, - написав Кличко.
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