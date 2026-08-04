Спасала раненых: 25-летняя парамедик "Госпитальеров" Ева Ройтер погибла в результате атаки РФ на Киев 1 августа. ФОТО

Парамедик батальона "Госпитальеры" Ева Ройтер погибла в результате баллистического удара РФ по Киеву в ночь на 1 августа.

Об этом сообщила основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

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Гибель в результате вражеского удара

"Снова приходится сообщать страшную новость… Очень тяжело сообщать о гибели невероятных и светлых людей. Спасая раненых во время обстрела в ночь на 1 августа, под повторным российским ударом погибла наша сестра - парамедик батальона "Госпитальеры" Ева Ройтер. Наша "Планочка", наша "Элис". Ей было всего 25", - рассказала Зинкевич.

По словам командира батальона, Ева Ройтер была художницей и искусствоведом, работала в сфере геймдева и получила степень бакалавра в НАОМА.

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Путь в медицинском батальоне

Ройтер присоединилась к "Госпитальерам" в ноябре 2022 года, хотя, по словам Зинкевич, имела полное право остаться в тылу, но выбрала путь спасения чужих жизней.

"Ева была неутомимой: вывозила раненых, заботилась об обеспечении Медицинских сил, участвовала в кампании "Ветераны разные. Победа одна", напоминая об уважении и равенстве. Ева была чрезвычайно инициативной, решительной и смелой девушкой. В последнее время дежурила со спасателями в Киеве, бежала под обстрел, чтобы помогать другим, и встретила смерть как героиня. Мы до сих пор не можем в это поверить. Это невыразимая боль. Мы не простим россиянам ни одной гибели", - заявила Зинкевич.

Ракетный обстрел Киева 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По последним данным, погибли 9 человек. Еще 33 человека получили травмы, среди них — 4 ребенка.

Последствия фиксируются в 7 районах: в Соломенском — частичное разрушение квартир, в Дарницком — повреждены 13 многоэтажек.

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