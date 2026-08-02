Студентка, инструктор по военной подготовке Киево-Могилянской академии Виталина Яровенко погибла во время атаки РФ на Киев. ФОТОрепортаж
Прошлой ночью, во время российской атаки на Киев, погибла Виталина Яровенко — студентка четвертого курса образовательной программы "Психология" факультета здравоохранения, социальной работы и психологии НаУКМА, инструктор военной подготовки Киево-Могилянской академии имени Петра Конашевича-Сагайдачного.
Об этом сообщили на странице академии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Сообщается, что она в качестве волонтера прибыла на место ракетного удара, чтобы спасать людей. Повторный удар оборвал ее жизнь.
"Виталина была из тех людей, которые без колебаний приходят на помощь, учат не словами, а собственным примером и всегда выбирают быть там, где их помощь нужна больше всего. Светлая память Виталине Яровенко. От имени могилянского сообщества выражаем искренние соболезнования ее родным и близким", — говорится в сообщении НаУКМА.
На странице военной подготовки КМА отметили, что Виталина — та, о ком действительно можно сказать: человек доброй воли.
"Ее выбор этой ночью был таким же, как и вся ее жизнь: быть рядом с теми, кому нужна помощь, несмотря ни на что.
Светлая память, Виталина. Мы будем помнить твое мужество, твою преданность и твое сердце. Соболезнуем семье, близким, побратимам и посестрам, всему сообществу "Вишкіл". Эта утрата — боль для всех нас", — говорится в сообщении.
Ракетный обстрел Киева 1 августа
- В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
- По последним данным, погибли 9 человек. Еще 33 человека получили травмы, среди них — 4 ребенка.
- Последствия фиксируются в 7 районах: в Соломенском — частичное разрушение квартир, в Дарницком — повреждены 13 многоэтажек.
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