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Новости Фото Ракетная атака на Киев
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Студентка, инструктор по военной подготовке Киево-Могилянской академии Виталина Яровенко погибла во время атаки РФ на Киев. ФОТОрепортаж

Прошлой ночью, во время российской атаки на Киев, погибла Виталина Яровенко — студентка четвертого курса образовательной программы "Психология" факультета здравоохранения, социальной работы и психологии НаУКМА, инструктор военной подготовки Киево-Могилянской академии имени Петра Конашевича-Сагайдачного.

Об этом сообщили на странице академии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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В Киеве погибла студентка Могилянки Виталина Яровенко

Что известно

Сообщается, что она в качестве волонтера прибыла на место ракетного удара, чтобы спасать людей. Повторный удар оборвал ее жизнь.

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"Виталина была из тех людей, которые без колебаний приходят на помощь, учат не словами, а собственным примером и всегда выбирают быть там, где их помощь нужна больше всего. Светлая память Виталине Яровенко. От имени могилянского сообщества выражаем искренние соболезнования ее родным и близким", — говорится в сообщении НаУКМА.

На странице военной подготовки КМА отметили, что Виталина — та, о ком действительно можно сказать: человек доброй воли.

В Киеве погибла студентка Могилянки Виталина Яровенко

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"Ее выбор этой ночью был таким же, как и вся ее жизнь: быть рядом с теми, кому нужна помощь, несмотря ни на что.

Светлая память, Виталина. Мы будем помнить твое мужество, твою преданность и твое сердце. Соболезнуем семье, близким, побратимам и посестрам, всему сообществу "Вишкіл". Эта утрата — боль для всех нас", — говорится в сообщении.

В Киеве погибла студентка Могилянки Виталина Яровенко

Ракетный обстрел Киева 1 августа

  • В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
  • По последним данным, погибли 9 человек. Еще 33 человека получили травмы, среди них — 4 ребенка.
  • Последствия фиксируются в 7 районах: в Соломенском — частичное разрушение квартир, в Дарницком — повреждены 13 многоэтажек.

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