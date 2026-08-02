Студентка, інструкторка військового вишколу Києво-Могилянської академії Віталіна Яровенко загинула під час атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, під час російської атаки на Київ, загинула Віталіна Яровенко - студентка четвертого курсу освітньої програми "Психологія" Факультету охорони здоров’я, соціальної роботи і психології НаУКМА, інструкторка Військового вишколу Києво-Могилянської академії імені Петра Конашевича-Сагайдачного.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці академії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Повідомляється, що вона як доброволиця приїхала на місце ракетного удару, щоб рятувати людей. Повторний удар обірвав її життя.

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"Віталіна була з тих людей, які без вагань приходять на допомогу, вчать не словами, а власним прикладом і завжди обирають бути там, де їхня допомога найбільше потрібна. Світла пам’ять Віталіні Яровенко. Від імені могилянської спільноти висловлюємо щире співчуття її рідним і близьким", - йдеться в дописі НаУКМА.

На сторінці військового вишколу КМА зазначили, що Віталіна - та, про кого можна дійсно сказати: людина доброї волі.

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"Її вибір цієї ночі був таким самим, як і все її життя: бути поруч із тими, кому потрібна допомога, попри все.

Світла пам'ять, Віталіно. Ми пам’ятатимемо твою мужність, твою відданість і твоє серце. Співчуваємо родині, близьким, побратимам і посестрам, усій спільноті Вишколу. Ця втрата — біль для всіх нас", - йдеться в дописі.

Ракетна атака на Київ 1 серпня