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Новини Фото Ракетна атака на Київ
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Мечеть Духовного управління мусульман України пошкоджено через атаку РФ на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві внаслідок російської атаки в ніч на 1 серпня зазнала пошкоджень будівля мечеті Духовного управління мусульман України "Умма".

Про повідомив муфтій ДУМУ "Умма" Мурат Сулейманов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Третій раз поспіль унаслідок масованого удару клятої росії постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма". Нехай Всевишній Аллаг покарає всіх причетних до цього злочину!" - написав він.

Також він розповів, що російський удар відбувся по центральній вулиці біля мечеті, а також позаду будівлі.

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У відео, де він показав наслідки ворожої атаки, муфтій звернувся до мусульман, які служать у російській армії.

"Дуже важливо, щоб це бачили "мусульмани", які в армії Московії. Це теж на вашій совісті. Ви повинні це знати, розуміти, що це все - ви до цього теж долучені. Ви підтримуєте свого тирана. Що робить ваш Путін, будь ласка, подивіться - мечеть. Які об'єкти військові, скажіть мені, будь ласка?! Цивільні, тільки по цивільному можуть бити", - наголосив Сулейманов.

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Наслідки атаки

Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть
Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть
Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть
Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть
Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть
Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть
Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть
Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть
Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть
Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть
Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть
Через атаку РФ у Києві пошкоджено мечеть

Ракетна атака на Київ 1 серпня

  • У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
  • За останніми даними, загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини.
  • Фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.

Автор: 

Київ (16737) мечеть (49) обстріл (35932)
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Топ коментарі
+4
Мусульманам в самий раз йти на фронт захищати свої мечеті, а не лише тут жити
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01.08.2026 20:35 Відповісти
+3
Не смішіть. Он в Ірані муслім продає мусліма за півдолара. Так було завжди і скрізь. Іракці вбивали іракців, афганці афганців, за американьский гамбургер. Вони навіть Ізраїлю единоверцев продають.
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01.08.2026 21:03 Відповісти
+2
Може нарешті Джихад Роісє?
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01.08.2026 20:36 Відповісти

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