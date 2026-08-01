Мечеть Духовного управління мусульман України пошкоджено через атаку РФ на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві внаслідок російської атаки в ніч на 1 серпня зазнала пошкоджень будівля мечеті Духовного управління мусульман України "Умма".

Про повідомив муфтій ДУМУ "Умма" Мурат Сулейманов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Третій раз поспіль унаслідок масованого удару клятої росії постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма". Нехай Всевишній Аллаг покарає всіх причетних до цього злочину!" - написав він.

Також він розповів, що російський удар відбувся по центральній вулиці біля мечеті, а також позаду будівлі.

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У відео, де він показав наслідки ворожої атаки, муфтій звернувся до мусульман, які служать у російській армії.

"Дуже важливо, щоб це бачили "мусульмани", які в армії Московії. Це теж на вашій совісті. Ви повинні це знати, розуміти, що це все - ви до цього теж долучені. Ви підтримуєте свого тирана. Що робить ваш Путін, будь ласка, подивіться - мечеть. Які об'єкти військові, скажіть мені, будь ласка?! Цивільні, тільки по цивільному можуть бити", - наголосив Сулейманов.

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Наслідки атаки

























Ракетна атака на Київ 1 серпня