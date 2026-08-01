Мечеть Духовного управління мусульман України пошкоджено через атаку РФ на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві внаслідок російської атаки в ніч на 1 серпня зазнала пошкоджень будівля мечеті Духовного управління мусульман України "Умма".
Про повідомив муфтій ДУМУ "Умма" Мурат Сулейманов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Третій раз поспіль унаслідок масованого удару клятої росії постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма". Нехай Всевишній Аллаг покарає всіх причетних до цього злочину!" - написав він.
Також він розповів, що російський удар відбувся по центральній вулиці біля мечеті, а також позаду будівлі.
У відео, де він показав наслідки ворожої атаки, муфтій звернувся до мусульман, які служать у російській армії.
"Дуже важливо, щоб це бачили "мусульмани", які в армії Московії. Це теж на вашій совісті. Ви повинні це знати, розуміти, що це все - ви до цього теж долучені. Ви підтримуєте свого тирана. Що робить ваш Путін, будь ласка, подивіться - мечеть. Які об'єкти військові, скажіть мені, будь ласка?! Цивільні, тільки по цивільному можуть бити", - наголосив Сулейманов.
Наслідки атаки
Ракетна атака на Київ 1 серпня
- У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
- За останніми даними, загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини.
- Фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль