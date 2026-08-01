Квартири провалилися в підвал: репортаж Цензор.НЕТ із місця влучання балістики в Солом’янському районі столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час нічної балістичної атаки РФ на Київ сильно постраждала багатоповерхівка, розташована між вулицями Віталія Скакуна і Василя Чумака в Солом'янському районі столиці.

Про це кореспондентка Цензор.НЕТ повідомляє з місця ворожої атаки.

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Мешканці постраждалої багатоповерхівки розповіли про атаку

Як розповіли місцеві мешканці, ракета вдарила прямо перед будинком. Це його врятувало.

Квартири, які були найближче до місця удару, провалилися - одна в підвал, а інша - прямо на неї. В тій квартирі, що в підвал провалилася, була лежача жінка, її вже доставили в лікарню.



















Жителька будинку розповіла, що врятувалась, бо ввечері спустилася в укриття.

За її словами, вибух був настільки потужним, що в укритті людей буквально підкинуло.

Від квартири нічого не лишилось. Люди наразі розбирають завали.

Чоловік, який у момент атаки перебував у квартирі на 3 поверсі, весь тремтить та ледь стримує емоції. Підтримати та допомогти йому приїхала онука.

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На відео також видно, що комунальники, правоохоронці, місцеві мешканці і представники аварійних служб працюють на місці ворожої атаки попри оголошену на той момент повітряну тривогу у Києві.

Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 30, серед них четверо дітей. Із поранених 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 постраждалим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Наразі фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.

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Відео: фотокореспондентка Цензор.НЕТ Наталія Шаромова/Natalia SHaromova