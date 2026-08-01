Квартиры провалились в подвал: репортаж Цензор.НЕТ с места попадания ракеты в Соломенском районе столицы. ВИДЕО+ФОТО
В ходе ночной баллистической атаки РФ на Киев серьезно пострадало многоэтажное здание, расположенное между улицами Виталия Скакуна и Василия Чумака в Соломенском районе столицы.
Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с места вражеской атаки.
Жители пострадавшего многоэтажного дома рассказали об атаке
Как рассказали местные жители, ракета ударила прямо перед домом. Это его и спасло.
Квартиры, которые находились ближе всего к месту удара, обрушились - одна в подвал, а другая - прямо на нее. В той квартире, которая обрушилась в подвал, находилась лежачая женщина, ее уже доставили в больницу.
Жительница дома рассказала, что спаслась, потому что вечером спустилась в укрытие.
По ее словам, взрыв был настолько мощным, что в укрытии людей буквально подбросило.
От квартиры ничего не осталось. Люди сейчас расчищают завалы.
Мужчина, который в момент атаки находился в квартире на 3-м этаже, весь дрожит и едва сдерживает эмоции. Поддержать и помочь ему приехала внучка.
На видео также видно, что коммунальщики, правоохранители, местные жители и представители аварийных служб работают на месте вражеской атаки, несмотря на объявленную на тот момент воздушную тревогу в Киеве.
Ракетная атака на Киев 1 августа
В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.
В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек.
Видео: фотокорреспондент "Цензор.НЕТ" Наталья Шаромова/Natalia SHaromova
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль