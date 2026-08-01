РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11266 посетителей онлайн
Новости Фото Ракетная атака на Киев
6 272 18

Квартиры провалились в подвал: репортаж Цензор.НЕТ с места попадания ракеты в Соломенском районе столицы. ВИДЕО+ФОТО

В ходе ночной баллистической атаки РФ на Киев серьезно пострадало многоэтажное здание, расположенное между улицами Виталия Скакуна и Василия Чумака в Соломенском районе столицы.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с места вражеской атаки.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Жители пострадавшего многоэтажного дома рассказали об атаке

Как рассказали местные жители, ракета ударила прямо перед домом. Это его и спасло.

Квартиры, которые находились ближе всего к месту удара, обрушились - одна в подвал, а другая - прямо на нее. В той квартире, которая обрушилась в подвал, находилась лежачая женщина, ее уже доставили в больницу.

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

Жительница дома рассказала, что спаслась, потому что вечером спустилась в укрытие.

По ее словам, взрыв был настолько мощным, что в укрытии людей буквально подбросило.

От квартиры ничего не осталось. Люди сейчас расчищают завалы.

Мужчина, который в момент атаки находился в квартире на 3-м этаже, весь дрожит и едва сдерживает эмоции. Поддержать и помочь ему приехала внучка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла баллистический удар по "Киевмедспецтрансу": сгорели "скорые", есть разрушения (обновлено). ФОТОрепортаж

На видео также видно, что коммунальщики, правоохранители, местные жители и представители аварийных служб работают на месте вражеской атаки, несмотря на объявленную на тот момент воздушную тревогу в Киеве.

Ракетная атака на Киев 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночном ударе: Россия усиливает воздушные атаки и террор против гражданского населения

Видео: фотокорреспондент "Цензор.НЕТ" Наталья Шаромова/Natalia SHaromova

Автор: 

Киев (27161) обстрел (34639)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Лідор сказав контейнеровоз потопили "в ответку"...перемога білять...причому потужна.Головне шо москва нічого не знає за війну....це ще не вся ответка...скоро двушечка піде...ото буде потужняк..
показать весь комментарий
01.08.2026 14:21 Ответить
+7
Цікаво чого по конча заспі чарівним чином не летить?
показать весь комментарий
01.08.2026 14:15 Ответить
+5
Там - свої.
показать весь комментарий
01.08.2026 14:55 Ответить

Загрузка...

 
 