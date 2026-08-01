Квартиры провалились в подвал: репортаж Цензор.НЕТ с места попадания ракеты в Соломенском районе столицы. ВИДЕО+ФОТО

В ходе ночной баллистической атаки РФ на Киев серьезно пострадало многоэтажное здание, расположенное между улицами Виталия Скакуна и Василия Чумака в Соломенском районе столицы.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с места вражеской атаки.

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Жители пострадавшего многоэтажного дома рассказали об атаке

Как рассказали местные жители, ракета ударила прямо перед домом. Это его и спасло.

Квартиры, которые находились ближе всего к месту удара, обрушились - одна в подвал, а другая - прямо на нее. В той квартире, которая обрушилась в подвал, находилась лежачая женщина, ее уже доставили в больницу.



















Жительница дома рассказала, что спаслась, потому что вечером спустилась в укрытие.

По ее словам, взрыв был настолько мощным, что в укрытии людей буквально подбросило.

От квартиры ничего не осталось. Люди сейчас расчищают завалы.

Мужчина, который в момент атаки находился в квартире на 3-м этаже, весь дрожит и едва сдерживает эмоции. Поддержать и помочь ему приехала внучка.

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На видео также видно, что коммунальщики, правоохранители, местные жители и представители аварийных служб работают на месте вражеской атаки, несмотря на объявленную на тот момент воздушную тревогу в Киеве.

Ракетная атака на Киев 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек.

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Видео: фотокорреспондент "Цензор.НЕТ" Наталья Шаромова/Natalia SHaromova