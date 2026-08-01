Мечеть Духовного управления мусульман Украины повреждена в результате атаки РФ на Киев. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве в результате российского удара в ночь на 1 августа было повреждено здание мечети Духовного управления мусульман Украины "Умма".

Об этом сообщил муфтий ДУМУ "Умма" Мурат Сулейманов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Третий раз подряд в результате массированного удара проклятой России пострадала главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". Пусть Всевышний Аллах накажет всех причастных к этому преступлению!" - написал он.

Также он рассказал, что российский удар пришелся по центральной улице возле мечети, а также сзади здания.

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В видео, где он показал последствия вражеской атаки, муфтий обратился к мусульманам, служащим в российской армии.

"Очень важно, чтобы это видели "мусульмане", которые находятся в армии московии. Это тоже - на вашей совести. Вы должны это знать, понимать, что ко всему этому вы тоже причастны. Вы поддерживаете своего тирана. Посмотрите, пожалуйста, что делает ваш Путин - мечеть. Какие это военные объекты, скажите мне, пожалуйста?! Гражданские, он может обстреливать только гражданские объекты", - подчеркнул Сулейманов.

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Последствия атаки

























Ракетная атака на Киев 1 августа