Мечеть Духовного управления мусульман Украины повреждена в результате атаки РФ на Киев. ВИДЕО+ФОТО
В Киеве в результате российского удара в ночь на 1 августа было повреждено здание мечети Духовного управления мусульман Украины "Умма".
Об этом сообщил муфтий ДУМУ "Умма" Мурат Сулейманов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Третий раз подряд в результате массированного удара проклятой России пострадала главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". Пусть Всевышний Аллах накажет всех причастных к этому преступлению!" - написал он.
Также он рассказал, что российский удар пришелся по центральной улице возле мечети, а также сзади здания.
В видео, где он показал последствия вражеской атаки, муфтий обратился к мусульманам, служащим в российской армии.
"Очень важно, чтобы это видели "мусульмане", которые находятся в армии московии. Это тоже - на вашей совести. Вы должны это знать, понимать, что ко всему этому вы тоже причастны. Вы поддерживаете своего тирана. Посмотрите, пожалуйста, что делает ваш Путин - мечеть. Какие это военные объекты, скажите мне, пожалуйста?! Гражданские, он может обстреливать только гражданские объекты", - подчеркнул Сулейманов.
Последствия атаки
Ракетная атака на Киев 1 августа
- В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
- По последним данным, погибли 9 человек. Еще 33 человека получили травмы, среди них - 4 ребенка.
- Последствия фиксируются в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажных домов.
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