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Мечеть Духовного управления мусульман Украины повреждена в результате атаки РФ на Киев. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве в результате российского удара в ночь на 1 августа было повреждено здание мечети Духовного управления мусульман Украины "Умма".

Об этом сообщил муфтий ДУМУ "Умма" Мурат Сулейманов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Третий раз подряд в результате массированного удара проклятой России пострадала главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". Пусть Всевышний Аллах накажет всех причастных к этому преступлению!" - написал он.

Также он рассказал, что российский удар пришелся по центральной улице возле мечети, а также сзади здания.

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В видео, где он показал последствия вражеской атаки, муфтий обратился к мусульманам, служащим в российской армии.

"Очень важно, чтобы это видели "мусульмане", которые находятся в армии московии. Это тоже - на вашей совести. Вы должны это знать, понимать, что ко всему этому вы тоже причастны. Вы поддерживаете своего тирана. Посмотрите, пожалуйста, что делает ваш Путин - мечеть. Какие это военные объекты, скажите мне, пожалуйста?! Гражданские, он может обстреливать только гражданские объекты", - подчеркнул Сулейманов.

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Последствия атаки

В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть
В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть
В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть
В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть
В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть
В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть
В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть
В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть
В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть
В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть
В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть
В результате атаки РФ в Киеве повреждена мечеть

Ракетная атака на Киев 1 августа

  • В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
  • По последним данным, погибли 9 человек. Еще 33 человека получили травмы, среди них - 4 ребенка.
  • Последствия фиксируются в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажных домов.

Автор: 

Киев (27161) мечеть (84) обстрел (34639)
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Топ комментарии
+7
Мусульманам в самий раз йти на фронт захищати свої мечеті, а не лише тут жити
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01.08.2026 20:35 Ответить
+5
Може нарешті Джихад Роісє?
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01.08.2026 20:36 Ответить
+3
Цікаво,а що кажуть російскі імами?
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01.08.2026 20:27 Ответить

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