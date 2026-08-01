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Завершены работы по ликвидации последствий удара РФ по Киеву: 9 погибших и 33 раненых, в том числе - 4 ребенка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела в ночь на 1 августа.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате российского удара, к сожалению, погибли 9 человек. Еще 33 человека получили травмы, среди них - 4 ребенка.
Удалось спасти 105 человек.
Сообщается, что к ликвидации последствий удара были привлечены 206 спасателей и 42 единицы техники.
"Службы чрезвычайных ситуаций непрерывно работали в нескольких районах города: тушили пожары, расчищали завалы и оказывали помощь пострадавшим. Искренние соболезнования семьям погибших", — добавили в ГСЧС.
Последствия атаки
Ракетная атака на Киев 1 августа
- В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
- По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, госпитализировали, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.
- Последствия фиксируются в 7 районах: в Соломенском — частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажных домов.
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