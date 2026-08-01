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Новости Ракетная атака на Киев
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Завершены работы по ликвидации последствий удара РФ по Киеву: 9 погибших и 33 раненых, в том числе - 4 ребенка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела в ночь на 1 августа.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате российского удара, к сожалению, погибли 9 человек. Еще 33 человека получили травмы, среди них - 4 ребенка.

Удалось спасти 105 человек.

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Сообщается, что к ликвидации последствий удара были привлечены 206 спасателей и 42 единицы техники.

"Службы чрезвычайных ситуаций непрерывно работали в нескольких районах города: тушили пожары, расчищали завалы и оказывали помощь пострадавшим. Искренние соболезнования семьям погибших", — добавили в ГСЧС.

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Последствия атаки

В Киеве завершены работы по ликвидации последствий удара РФ
В Киеве завершены работы по ликвидации последствий удара РФ
В Киеве завершены работы по ликвидации последствий удара РФ
В Киеве завершены работы по ликвидации последствий удара РФ
В Киеве завершены работы по ликвидации последствий удара РФ

Ракетная атака на Киев 1 августа

  • В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
  • По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, госпитализировали, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.
  • Последствия фиксируются в 7 районах: в Соломенском — частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажных домов.

Автор: 

Киев (27161) обстрел (34639)
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