Завершены работы по ликвидации последствий удара РФ по Киеву: 9 погибших и 33 раненых, в том числе - 4 ребенка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела в ночь на 1 августа.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате российского удара, к сожалению, погибли 9 человек. Еще 33 человека получили травмы, среди них - 4 ребенка.

Удалось спасти 105 человек.

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Сообщается, что к ликвидации последствий удара были привлечены 206 спасателей и 42 единицы техники.

"Службы чрезвычайных ситуаций непрерывно работали в нескольких районах города: тушили пожары, расчищали завалы и оказывали помощь пострадавшим. Искренние соболезнования семьям погибших", — добавили в ГСЧС.

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Последствия атаки











Ракетная атака на Киев 1 августа