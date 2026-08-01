Удар РФ по Дарницкому району: очевидцы рассказали, как люди погибли по дороге в укрытие. ФОТО

Очевидцы ракетного удара по Дарницкому району Киева рассказали, как люди бежали в укрытие во время атаки. В результате обстрела погибли семь человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в репортаже "Суспільного".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным корреспондента, две баллистические ракеты попали недалеко от жилых домов. После объявления воздушной тревоги люди побежали к бетонному сооружению, которое использовали в качестве укрытия. В этот момент произошел первый удар.

По предварительной информации, пять человек погибли возле укрытия. Когда очевидцы бросились на помощь раненым, рядом попала еще одна ракета, в результате чего погибли ещё двое людей.

В результате атаки в районе возникли пожары и разрушения административных и складских зданий, повреждены 13 многоэтажных домов, сгорели автомобили. На месте одного из попаданий образовалась большая воронка.

Второй удар пришелся на тот момент, когда люди начали бежать

Житель одного из поврежденных домов Олег рассказал, что во время обстрела погиб его сосед с восьмого этажа.

"Впервые взорвалось, когда все спали. Второй раз — когда люди начали бежать. Пострадали те, кто бежал в укрытие. Пострадали все трехкомнатные квартиры. У меня дверь перекосило так, что пришлось ее выбивать. Некоторые люди вообще не могли выбраться", — сказал он.

Люди бежали в укрытие, но погибли

Другая жительница поврежденного дома Лана рассказала, что вместе с семьей после первых взрывов спряталась в паркинге.

"Мы проснулись от сирены, вышли в коридор. Потом услышали взрывы, все вылетело. Побежали вниз, были еще взрывы. Спрятались в паркинге. Потом прилетали взрывы один за другим", — вспоминает она.

По словам женщины, ее автомобиль сгорел, а в квартире выбило три окна.

Лана также отметила, что рядом с домом нет доступного укрытия.

"У нас ближайшее укрытие - школа, но ночью она закрыта. Люди бежали туда, что считали укрытием, и погибли. Мы туда не пошли - и, слава Богу", - сказала жительница.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бежал, чтобы оказать помощь пострадавшим: патрульный Егор Терехин погиб в результате повторного удара РФ по Киеву. ФОТО