Бежал оказывать помощь пострадавшим: патрульный Егор Терехин погиб в результате повторного удара РФ по Киеву. ФОТО
22-летний патрульный полицейский Егор Терехин погиб в результате ракетного удара, нанесенного РФ по Киеву в ночь на 1 августа 2026 года.
Об этом сообщил в Facebook глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о погибшем?
"Сегодня система МВД понесла невосполнимую утрату. Во время повторного удара погиб патрульный полицейский Егор Терехин - ему было всего 22 года. Всего год назад он поступил на службу в полицию, чуть больше месяца назад начал патрулировать столицу. В момент ракетного удара он бежал оказывать первую помощь пострадавшим, спасать раненых", - уточнил Выговский.
Ракетная атака на Киев 1 августа
В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, госпитализировали, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.
В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек.
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