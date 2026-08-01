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Новости Ракетная атака на Киев
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Бежал оказывать помощь пострадавшим: патрульный Егор Терехин погиб в результате повторного удара РФ по Киеву. ФОТО

22-летний патрульный полицейский Егор Терехин погиб в результате ракетного удара, нанесенного РФ по Киеву в ночь на 1 августа 2026 года.

Об этом сообщил в Facebook глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибшем?

"Сегодня система МВД понесла невосполнимую утрату. Во время повторного удара погиб патрульный полицейский Егор Терехин - ему было всего 22 года. Всего год назад он поступил на службу в полицию, чуть больше месяца назад начал патрулировать столицу. В момент ракетного удара он бежал оказывать первую помощь пострадавшим, спасать раненых", - уточнил Выговский.

Егор Терехин — погибший патрульный

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Ракетная атака на Киев 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, госпитализировали, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек.

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Автор: 

Киев (27161) обстрел (34639) патрульная полиция (1857) Выговский Иван (93)
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Топ комментарии
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01.08.2026 11:47 Ответить
+10
Вічна пам'ять. Співчуття рідним.
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01.08.2026 12:01 Ответить
+8
Повторні удари по цивільним будинкам це найбільший факт і доказ того що ціль рашистів саме теракти і цивільні. Тому тих тварюк в тому числі і українських які розказують що рашисти попадають по цивільних через неякісні ракети чи через те що десь поруч є завод зі зброєю, потрібно давити як гнид. А Зельцман повинен не про закінчення війни і не про мірні угоди мріяти, а вимагати визнання Сосії терористичною організацією а московський режим визнати фашистами і глобальним ворогом України з внесенням в Конституцію України
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01.08.2026 11:53 Ответить

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