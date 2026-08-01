Біг надавати допомогу постраждалим: патрульний Єгор Терехін загинув внаслідок повторного удару РФ по Києву. ФОТО

22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін загинув внаслідок удару РФ балістикою по Києву вночі 1 серпня 2026 року.

Про це повідомив у фейсбуку голова МВС Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що про загиблого відомо?

"Непоправної втрати сьогодні зазнала система МВС. Під час повторного удару загинув патрульний поліцейський Єгор Терехін - йому було всього 22 роки. Лише рік тому він прийшов на службу в поліцію, трохи більше місяця тому почав патрулювати столицю. У момент ракетного удару він біг надавати першу допомогу постраждалим, рятувати травмованих", - уточнив Вигівський.

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Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 30, серед них четверо дітей. Із поранених 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 постраждалим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Наразі фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.

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