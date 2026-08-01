Удар РФ по Дарницькому району: очевидці розповіли, як люди загинули дорогою до укриття. ФОТО

Очевидці ракетного удару по Дарницькому району Києва розповіли, як люди бігли до укриття під час атаки. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у репортажі "Суспільного".

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За даними кореспондента, дві балістичні ракети влучили неподалік житлових будинків. Після оголошення повітряної тривоги люди побігли до бетонної споруди, яку використовували як укриття. У цей момент стався перший удар.

За попередньою інформацією, п'ятеро людей загинули біля укриття. Коли очевидці кинулися допомагати пораненим, поруч влучила ще одна ракета, внаслідок чого загинули ще двоє людей.

Внаслідок атаки у районі виникли пожежі та руйнування адміністративної і складської будівель, пошкоджено 13 багатоповерхових будинків, згоріли автомобілі. На місці одного з влучань утворилася велика вирва.

Другий удар був, коли люди почали тікати

Мешканець одного з пошкоджених будинків Олег розповів, що під час обстрілу загинув його сусід із восьмого поверху.

"Бахнуло перший раз, коли всі спали. Другий - коли народ почав тікати. Посікло тих, хто біг до укриття. Постраждали всі трикімнатні квартири. У мене перекосило двері так, що довелося їх вибивати. Деякі люди взагалі не могли вибратися", - сказав він.

Люди бігли в укриття, але загинули

Інша мешканка пошкодженого будинку Лана розповіла, що разом із родиною після перших вибухів сховалася у паркінгу.

"Ми прокинулися від тривоги, пішли в коридор. Потім почули вибухи, все повилітало. Побігли вниз, ще були вибухи. Заховалися в паркінгу. Потім прилітало ще й ще", - пригадує вона.

За словами жінки, її автомобіль згорів, а в квартирі вибило три вікна.

Лана також зазначила, що поруч із будинком немає доступного укриття.

"У нас найближче укриття - школа, але вночі вона закрита. Люди бігли в те, що вважали укриттям, і загинули. Ми туди не пішли - і, слава Богу", - сказала мешканка.

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