Завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ по Києву: 9 загиблих і 33 поранених, зокрема 4 дитини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в ніч на 1 серпня.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок російського удару, на жаль, загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини.

Вдалося врятувати 105 людей.

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Повідомляється, що до ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одиниці техніки.

"Надзвичайники безперервно працювали у декількох районах міста: ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали постраждалим. Щирі співчуття родинам загиблих", - додали в ДСНС.

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Наслідки атаки



















Ракетна атака на Київ 1 серпня