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Новини Ракетна атака на Київ
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Завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ по Києву: 9 загиблих і 33 поранених, зокрема 4 дитини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в ніч на 1 серпня.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок російського удару, на жаль, загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини.

Вдалося врятувати 105 людей.

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Повідомляється, що до ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одиниці техніки.

"Надзвичайники безперервно працювали у декількох районах міста: ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали постраждалим. Щирі співчуття родинам загиблих", - додали в ДСНС.

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Наслідки атаки

У Києві завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ
У Києві завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ
У Києві завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФУ Києві завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ
У Києві завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ
У Києві завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ
У Києві завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ
У Києві завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ
У Києві завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ
У Києві завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ

Ракетна атака на Київ 1 серпня

  • У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
  • За останніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 30, серед них четверо дітей. Із поранених 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 постраждалим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.
  • Фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.

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Київ (16737) обстріл (35932)
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