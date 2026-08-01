Вночі росіяни вдарили ракетами по базі компанії "Автострада" у Києві: двоє працівників загинули, один - поранений. ФОТОрепортаж

Під час російської атаки на Київ у ніч на 1 серпня балістична і крилата ракета вдарили по виробничій базі Autostrada, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив засновник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

"Найстрашніше - двоє наших колег загинули: водій міксера Роман Трохимець та водій навантажувача Руслан Гренчак", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ще один працівник - водій навантажувача Юрій Олійник - дістав поранення. Зараз він перебуває в лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу. Загрози його життю вже немає.

За словами Шкіля, практично всі працівники компанії в цей час були в укритті. Однак тривога пролунала після вибуху і двоє працівники не встигли добігти до сховища.

"Від імені всієї родини Autostrada висловлюю глибоке співчуття рідним і близьким наших загиблих колег. Ми надаємо родинам усю необхідну матеріальну допомогу та будемо поруч стільки, скільки потрібно!" - додав він.

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Пошкодження на базі

Зазначається, що працівники бази оперативно надали першу допомогу пораненим та власними силами локалізували пожежу, що виникла після влучання. Завдяки цьому вдалося запобігти поширенню вогню на виробничі потужності і ще більших жертв.

Загалом знищено й пошкоджено понад 20 одиниць техніки, бетонний завод, фактично зруйновано сервісний центр "Автострада" з ремонту техніки, виробничі приміщення, лабораторний комплекс, житлове містечко працівників.

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Наслідки удару









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Ракетна атака на Київ 1 серпня