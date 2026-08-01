Ночью россияне нанесли ракетный удар по базе компании "Автострада" в Киеве: двое сотрудников погибли, один - ранен. ФОТОрепортаж
Во время российского нападения на Киев в ночь на 1 августа баллистическая и крылатая ракеты поразили производственную базу "Автострада", в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщил основатель группы компаний "Автострада" Максим Шкиль, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
"Самое страшное - двое наших коллег погибли: водитель миксера Роман Трохимец и водитель погрузчика Руслан Гренчак", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще один сотрудник - водитель погрузчика Юрий Олейник - получил ранения. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь. Угрозы его жизни уже нет.
По словам Шкиля, практически все сотрудники компании в это время находились в укрытии. Однако тревога прозвучала после взрыва, и двое сотрудников не успели добежать до укрытия.
"От имени всей семьи Autostrada выражаю глубокие соболезнования родным и близким наших погибших коллег. Мы оказываем семьям всю необходимую материальную помощь и будем рядом столько, сколько потребуется!" - добавил он.
Повреждения на базе
Отмечается, что работники базы оперативно оказали первую помощь раненым и собственными силами локализовали пожар, возникший после попадания. Благодаря этому удалось предотвратить распространение огня на производственные мощности и еще большие жертвы.
Всего уничтожено и повреждено более 20 единиц техники, бетонный завод, фактически разрушен сервисный центр "Автострада" по ремонту техники, производственные помещения, лабораторный комплекс, жилой городок работников.
Последствия удара
Ракетная атака на Киев 1 августа
- В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
- По последним данным, погибли 9 человек. Еще 33 человека получили травмы, среди них - 4 ребенка.
- Последствияфиксируются в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажных домов.
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