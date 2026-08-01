В результате атаки РФ уничтожен склад издательства Rozum в Вишневом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 1 августа Россия нанесла ракетный удар по логистическому центру в г. Вишневом Киевской области. В результате удара полностью уничтожен склад одного из крупнейших издательств настольных игр в Украине - Rozum, входящего в Группу компаний "Фактор".

Об этом сообщила Группа компаний "Фактор", а также само издательство, передает Цензор.НЕТ.

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Сгорело 200 тыс. настольных игр

Как отмечается, на этом складе хранилась вся продукция издательства - сгорело 200 тысяч настольных игр.

"Полностью уничтожены все имеющиеся тиражи таких мировых и украинских бестселлеров, как "CATAN", "Взрывные котята", "Кто сверху?" по мотивам одноименного шоу, "Клуб дилетантов" и многих других… Однако самое главное, что обошлось без человеческих жертв", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ориентировочные убытки составляют около 25–30 млн гривен.

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Что известно об издательстве

Компания "Rozum" работает на рынке уже 8 лет. Продукция издательства представлена во всех торговых сетях Украины.

В планах издательства на этот год были выпуски игр по таким лицензиям, как "Кто хочет стать миллионером?", "Холостяк", "Супермама", "Любовь на выживание". На осень планировалась отдельная линейка игр по мотивам книжной серии "Гарри Поттер".

"Этот удар не только по картонным коробкам, но и по культурному продукту, который популяризирует украинский язык, развивает культуру совместного досуга, объединяет людей в такие сложные времена и обучает детей через игру", - подчеркнули в компании.

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Сейчас издательство Rozum оценивает убытки и планирует дальнейшие шаги.

Руководство компании уверяет, что обязательно возобновит работу и продолжит создавать популярные настольные игры для украинцев.

Последствия атаки





