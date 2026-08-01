Через атаку РФ знищено склад видавництва Rozum у Вишневому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 1 серпня Росія завдала ракетного удару по логістичному центру в м. Вишневому Київської області. Внаслідок удару повністю знищено склад одного з найбільших видавництв настільних ігор в Україні - Rozum, що входить до Групи компаній "Фактор".

Про це повідомила Група компаній "Фактор", а також саме видавництво передає Цензор.НЕТ.

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Згоріли 200 тис. настільних ігор

Як зазначається, на цьому складі зберігалася вся продукція видавництва - згоріли 200 тисяч настільних ігор.

"Повністю знищено всі наявні наклади таких світових і українських бестселерів, як "CATAN", "Вибухові кошенята", "Хто зверху?" за мотивами однойменного шоу, "Клуб Дилетантів" та багатьох інших… Проте найголовніше, що обійшлося без людських жертв", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що орієнтовні втрати сягають близько 25–30 млн гривень.

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Що відомо про видавництво

Компанія "Rozum" на ринку вже 8 років. Продукція видавництва представлена в усіх торговельних мережах України.

У планах видавництва на цей рік були випуски ігор за такими ліцензіями, як "Хто хоче стати мільйонером?", "Холостяк", "Супермама", "Кохання на виживання". На осінь планувалася окрема лінійка ігор за мотивами книжкової серії "Гаррі Поттер".

"Цей удар - не тільки по картонних коробках, а й по культурному продукту, який популяризує українську мову, розвиває культуру спільного дозвілля, об'єднує людей в такі складні часи та навчає дітей через гру", - наголосили в компанії.

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Зараз видавництво Rozum оцінює збитки й планує подальші кроки.

Керівники компанії запевняють, що обов’язково відновлять роботу й продовжать створювати популярні настільні ігри для українців.

Наслідки атаки





