Удар РФ по складах з підручниками: У Міносвіти запевнили, що електронні версії будуть доступними для всіх учнів
Після чергової російської атаки на склади з підручниками, міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що всі учні та учениці матимуть доступ до електронних версій підручників.
Про це він повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про удар?
"Цієї ночі росія знову била по українських містах. Є загиблі й поранені. Співчуваю рідним і близьким усіх, кого забрала ця атака. Одна з цілей - склад навчальної літератури, де зберігалися підручники, надруковані й спаковані для шкіл", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що, за попередніми даними, у склад влучили два реактивні "Шахеди". Площа пожежі - понад 9 000 квадратних метрів.
Бутенко додав, що масштаб втрат буде оцінено разом із видавництвом та Інститутом модернізації змісту освіти.
РФ намагається знищити українську мову, історію та памʼять
Міністр нагадав, що це друга така атака за два тижні: у липні росіяни знищили понад 410 тисяч підручників для цьогорічних школярів.
"Склади й друкарні обирають цілями свідомо - разом із накладами намагаються знищити українську мову, історію й памʼять - усе, з чого росте ідентичність наших дітей", - зазначив він.
Також Бутенко наголосив, що електронні версії підручників будуть доступними для всіх учнів і учениць: "Ми робимо все для того, щоб навчальний рік почався вчасно, а освітній процес відбувався без перешкод".
Що передувало?
- Нагадаємо, в ніч на 1 серпня у Харкові внаслідок ворожої атаки спалахнув склад видавництва "Ранок".
- Раніше повідомлялося, що РФ за липень знищила понад 1,5 млн книжок в Україні: уряд запускає програми підтримки друкарень і видавництв.
- Після масштабних російських атак на друкарні, видавництва та книжкові склади керівниця Українського інституту книги Олександра Коваль закликала уряд терміново виділити 150–200 млн грн на відновлення близько мільйона знищених книжок.
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