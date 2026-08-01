Удар РФ по складах з підручниками: У Міносвіти запевнили, що електронні версії будуть доступними для всіх учнів

Після чергової російської атаки на склади з підручниками, міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що всі учні та учениці матимуть доступ до електронних версій підручників.

Про це він повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про удар?

"Цієї ночі росія знову била по українських містах. Є загиблі й поранені. Співчуваю рідним і близьким усіх, кого забрала ця атака. Одна з цілей - склад навчальної літератури, де зберігалися підручники, надруковані й спаковані для шкіл", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що, за попередніми даними, у склад влучили два реактивні "Шахеди". Площа пожежі - понад 9 000 квадратних метрів.

Бутенко додав, що масштаб втрат буде оцінено разом із видавництвом та Інститутом модернізації змісту освіти.

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РФ намагається знищити українську мову, історію та памʼять

Міністр нагадав, що це друга така атака за два тижні: у липні росіяни знищили понад 410 тисяч підручників для цьогорічних школярів.

"Склади й друкарні обирають цілями свідомо - разом із накладами намагаються знищити українську мову, історію й памʼять - усе, з чого росте ідентичність наших дітей", - зазначив він.

Також Бутенко наголосив, що електронні версії підручників будуть доступними для всіх учнів і учениць: "Ми робимо все для того, щоб навчальний рік почався вчасно, а освітній процес відбувався без перешкод".

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