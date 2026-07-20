Російська ракета знищила у Києві друкарню з чвертю мільйона шкільних підручників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок масованої російської балістичної атаки на Київ у ніч на 19 липня було зруйновано друкарню групи "Конві" – одного з найбільших українських підприємств, що друкує шкільні підручники. Внаслідок удару знищено майже 250 тисяч підручників, які вже були готові до відправлення в українські школи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила комерційна директорка групи "Конві" Вікторія Гайдай.

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За її словами, під час атаки ніхто з працівників не постраждав, однак підприємство зазнало масштабних руйнувань. Влучання російської балістичної ракети знищило дах виробничих цехів, друкарське та палітурне обладнання було або зруйноване, або залите водою, а офісні приміщення повністю вигоріли.

Найбільших втрат зазнала навчальна література. Знищено майже 250 тисяч підручників для учнів 9-х класів, які вже були готові до відправлення в заклади освіти. Ще близько 350 тисяч книг, зокрема підручники для 4-х класів, пошкоджені на стадії виробництва.

Через удар постраждали й десятки українських видавництв, серед яких "Ранок", "Грамота", "Літера ЛТД", "Лінгвіст", "книголав", "Лабораторія", "Артбукс", "АССА", "Каламар", "Атена", "Астон", "Букшеф", MISON, "Вища школа", "Медицина", "Апріорі" та інші.

















"Ціль ворога очевидна – підступно зірвати навчальний процес в Україні та залишити школярів без книжок напередодні 1 вересня. Вони воюють із знаннями наших дітей та українською культурою. Але їм нас не зламати. Ми вистоїмо та відбудуємо друкарню, щоб і надалі забезпечувати дітей усім необхідним для навчання", – наголосила Вікторія Гайдай.

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