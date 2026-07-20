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Новини Масований ракетний обстріл
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Російська ракета знищила у Києві друкарню з чвертю мільйона шкільних підручників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок масованої російської балістичної атаки на Київ у ніч на 19 липня було зруйновано друкарню групи "Конві" – одного з найбільших українських підприємств, що друкує шкільні підручники. Внаслідок удару знищено майже 250 тисяч підручників, які вже були готові до відправлення в українські школи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила комерційна директорка групи "Конві" Вікторія Гайдай.

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За її словами, під час атаки ніхто з працівників не постраждав, однак підприємство зазнало масштабних руйнувань. Влучання російської балістичної ракети знищило дах виробничих цехів, друкарське та палітурне обладнання було або зруйноване, або залите водою, а офісні приміщення повністю вигоріли.

Найбільших втрат зазнала навчальна література. Знищено майже 250 тисяч підручників для учнів 9-х класів, які вже були готові до відправлення в заклади освіти. Ще близько 350 тисяч книг, зокрема підручники для 4-х класів, пошкоджені на стадії виробництва.

Через удар постраждали й десятки українських видавництв, серед яких "Ранок", "Грамота", "Літера ЛТД", "Лінгвіст", "книголав", "Лабораторія", "Артбукс", "АССА", "Каламар", "Атена", "Астон", "Букшеф", MISON, "Вища школа", "Медицина", "Апріорі" та інші.

Під час атаки на Київ РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень України
Під час атаки на Київ РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень України
Під час атаки на Київ РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень України
Під час атаки на Київ РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень України
Під час атаки на Київ РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень України
Під час атаки на Київ РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень України
Під час атаки на Київ РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень України
Під час атаки на Київ РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень України

"Ціль ворога очевидна – підступно зірвати навчальний процес в Україні та залишити школярів без книжок напередодні 1 вересня. Вони воюють із знаннями наших дітей та українською культурою. Але їм нас не зламати. Ми вистоїмо та відбудуємо друкарню, щоб і надалі забезпечувати дітей усім необхідним для навчання", – наголосила Вікторія Гайдай.

Також читайте: Наслідки атак РФ: Кількість знищених складів в Україні цьогоріч уже наближається до рівня 2022 року

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Київ (21155) підручники (96) знищення (10583) атака (1852)
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Топ коментарі
+4
Вони знищують все, до чого можуть дотягнутися. Це величезні економічні збитки в першу чергу
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20.07.2026 14:26 Відповісти
+3
Так, так: тупі і відсталі - знищили обладнання на мільйони. А "мобікі-чмобікі" винесли нам всю енергетику
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20.07.2026 14:28 Відповісти
+3
Це і є рашиський етноцид знищення всього українського на території України і нав'язування огидного "русского мира", на жаль влада навіть не заікнется про злочини рашизму ,про геноцид ,етноцид ,екоцид ,а про це треба говорити на весь всвіт.
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20.07.2026 14:35 Відповісти

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