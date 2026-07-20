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Новости Массированный ракетный обстрел
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Российская ракета уничтожила в Киеве типографию с четвертью миллиона школьных учебников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате массированной российской ракетной атаки на Киев в ночь на 19 июля была разрушена типография группы "Конви" — одного из крупнейших украинских предприятий, печатающих школьные учебники. В результате удара были уничтожены почти 250 тысяч учебников, которые уже были готовы к отправке в украинские школы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила коммерческий директор группы "Конви" Виктория Гайдай.

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По ее словам, во время атаки никто из сотрудников не пострадал, однако предприятие понесло масштабные разрушения. Попадание российской баллистической ракеты уничтожило крышу производственных цехов, полиграфическое и переплетное оборудование было либо разрушено, либо залито водой, а офисные помещения полностью выгорели.

Самые большие потери понесла учебная литература. Уничтожено почти 250 тысяч учебников для учеников 9-х классов, которые уже были готовы к отправке в учебные заведения. Еще около 350 тысяч книг, в частности учебники для 4-х классов, повреждены на стадии производства.

От удара пострадали и десятки украинских издательств, среди которых "Ранок", "Грамота", "Литера ЛТД", "Лингвист", "Книголав", "Лаборатория", "Артбукс", "АССА", "Каламар", "Атена", "Астон", "Букшеф", MISON, "Вища школа", "Медицина", "Априори" и другие.

Во время атаки на Киев РФ разрушила одну из крупнейших типографий Украины
Во время атаки на Киев РФ разрушила одну из крупнейших типографий Украины
Во время атаки на Киев РФ разрушила одну из крупнейших типографий Украины
Во время атаки на Киев РФ разрушила одну из крупнейших типографий Украины
Во время атаки на Киев РФ разрушила одну из крупнейших типографий Украины
Во время атаки на Киев РФ разрушила одну из крупнейших типографий Украины
Во время атаки на Киев РФ разрушила одну из крупнейших типографий Украины
Во время атаки на Киев РФ разрушила одну из крупнейших типографий Украины

"Цель врага очевидна — коварно сорвать учебный процесс в Украине и оставить школьников без книг накануне 1 сентября. Они воюют со знаниями наших детей и украинской культурой. Но им нас не сломить. Мы выстоим и восстановим типографию, чтобы и в дальнейшем обеспечивать детей всем необходимым для учебы", — подчеркнула Виктория Гайдай.

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Топ комментарии
+4
Вони знищують все, до чого можуть дотягнутися. Це величезні економічні збитки в першу чергу
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20.07.2026 14:26 Ответить
+3
Так, так: тупі і відсталі - знищили обладнання на мільйони. А "мобікі-чмобікі" винесли нам всю енергетику
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20.07.2026 14:28 Ответить
+1
Ну так це і є головна ціль кацапської агресії - знищення української ідентичності
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20.07.2026 14:21 Ответить

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