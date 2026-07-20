Российская ракета уничтожила в Киеве типографию с четвертью миллиона школьных учебников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате массированной российской ракетной атаки на Киев в ночь на 19 июля была разрушена типография группы "Конви" — одного из крупнейших украинских предприятий, печатающих школьные учебники. В результате удара были уничтожены почти 250 тысяч учебников, которые уже были готовы к отправке в украинские школы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила коммерческий директор группы "Конви" Виктория Гайдай.
По ее словам, во время атаки никто из сотрудников не пострадал, однако предприятие понесло масштабные разрушения. Попадание российской баллистической ракеты уничтожило крышу производственных цехов, полиграфическое и переплетное оборудование было либо разрушено, либо залито водой, а офисные помещения полностью выгорели.
Самые большие потери понесла учебная литература. Уничтожено почти 250 тысяч учебников для учеников 9-х классов, которые уже были готовы к отправке в учебные заведения. Еще около 350 тысяч книг, в частности учебники для 4-х классов, повреждены на стадии производства.
От удара пострадали и десятки украинских издательств, среди которых "Ранок", "Грамота", "Литера ЛТД", "Лингвист", "Книголав", "Лаборатория", "Артбукс", "АССА", "Каламар", "Атена", "Астон", "Букшеф", MISON, "Вища школа", "Медицина", "Априори" и другие.
"Цель врага очевидна — коварно сорвать учебный процесс в Украине и оставить школьников без книг накануне 1 сентября. Они воюют со знаниями наших детей и украинской культурой. Но им нас не сломить. Мы выстоим и восстановим типографию, чтобы и в дальнейшем обеспечивать детей всем необходимым для учебы", — подчеркнула Виктория Гайдай.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль