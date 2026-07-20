Российская ракета уничтожила в Киеве типографию с четвертью миллиона школьных учебников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате массированной российской ракетной атаки на Киев в ночь на 19 июля была разрушена типография группы "Конви" — одного из крупнейших украинских предприятий, печатающих школьные учебники. В результате удара были уничтожены почти 250 тысяч учебников, которые уже были готовы к отправке в украинские школы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила коммерческий директор группы "Конви" Виктория Гайдай.

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По ее словам, во время атаки никто из сотрудников не пострадал, однако предприятие понесло масштабные разрушения. Попадание российской баллистической ракеты уничтожило крышу производственных цехов, полиграфическое и переплетное оборудование было либо разрушено, либо залито водой, а офисные помещения полностью выгорели.

Самые большие потери понесла учебная литература. Уничтожено почти 250 тысяч учебников для учеников 9-х классов, которые уже были готовы к отправке в учебные заведения. Еще около 350 тысяч книг, в частности учебники для 4-х классов, повреждены на стадии производства.

От удара пострадали и десятки украинских издательств, среди которых "Ранок", "Грамота", "Литера ЛТД", "Лингвист", "Книголав", "Лаборатория", "Артбукс", "АССА", "Каламар", "Атена", "Астон", "Букшеф", MISON, "Вища школа", "Медицина", "Априори" и другие.

















"Цель врага очевидна — коварно сорвать учебный процесс в Украине и оставить школьников без книг накануне 1 сентября. Они воюют со знаниями наших детей и украинской культурой. Но им нас не сломить. Мы выстоим и восстановим типографию, чтобы и в дальнейшем обеспечивать детей всем необходимым для учебы", — подчеркнула Виктория Гайдай.

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