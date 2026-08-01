Удар РФ по складам с учебниками: в Минобразования заверили, что электронные версии будут доступны для всех учеников

После очередной российской атаки на склады с учебниками министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что все ученики и ученицы получат доступ к электронным версиям учебников.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об ударе?

"Этой ночью Россия снова наносила удары по украинским городам. Есть погибшие и раненые. Соболезную родным и близким всех, кого унесла эта атака. Одна из целей - склад учебной литературы, где хранились учебники, напечатанные и упакованные для школ", - говорится в сообщении.

Он отметил, что, по предварительным данным, в склад попали две реактивные ракеты типа "Шахед". Площадь пожара - более 9 000 квадратных метров.

Бутенко добавил, что масштаб потерь будет оценен совместно с издательством и Институтом модернизации содержания образования.

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РФ пытается уничтожить украинский язык, историю и память

Министр напомнил, что это - вторая подобная атака за две недели: в июле россияне уничтожили более 410 тысяч учебников для школьников этого года.

"Склады и типографии выбирают в качестве целей сознательно - вместе с тиражами пытаются уничтожить украинский язык, историю и память - все, из чего формируется идентичность наших детей", - отметил он.

Также Бутенко подчеркнул, что электронные версии учебников будут доступны для всех учеников и учениц: "Мы делаем все для того, чтобы учебный год начался вовремя, а образовательный процесс проходил без помех".

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Что предшествовало?