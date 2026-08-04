Рятувала поранених: 25-річна парамедикиня "Госпітальєрів" Єва Ройтер загинула внаслідок атаки РФ на Київ 1 серпня. ФОТО

Парамедикиня батальйону "Госпітальєри" Єва Ройтер загинула внаслідок балістичної атаки РФ на Київ в ніч на 1 серпня.

Сумну звістку повідомила засновниця та командирка медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

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Загибель внаслідок ворожого удару

"Знову доводиться повідомляти страшну звістку… Дуже важко сповіщати про загибель неймовірних і світлих людей. Рятуючи поранених під час обстрілу в ніч на 1 серпня, під повторним російським ударом загинула наша посестра — парамедикиня батальйону "Госпітальєри" Єва Ройтер. Наша "Планочка", наша "Еліс". Їй було лише 25", - розповіла Зінкевич.

За словами командирки батальйону, Єва Ройтер була художницею та мистецтвознавицею, працювала у сфері геймдеву та здобула ступінь бакалавра в НАОМА.

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Шлях у медичному батальйоні

Ройтер приєдналася до "Госпітальєрів" у листопаді 2022 року, хоч, за словами Зінкевич, мала повне право залишитися в тилу, проте обрала шлях рятувати чужі життя.

"Єва була невтомною: вивозила поранених, дбала про забезпечення Медичних сил, брала участь у кампанії "Ветерани різні.Перемога одна", нагадуючи про повагу та рівність. Єва була надзвичайно ініціативною, рішучою та сміливою дівчиною. Останнім часом чергувала з рятувальниками в Києві, бігла під вогонь допомагати іншим і прийняла смерть як геройка. Ми досі не можемо в це повірити. Це невимовний біль. Не вибачимо росіянам жодної загибелі", - заявила Зінкевич.

Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини.

Фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.

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