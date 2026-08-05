Массированный удар РФ по Киевской области: горят склады и предприятия в трех районах. ВИДЕО+ФОТО
Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В ночь на 5 августа российские войска совершили очередную массированную ракетную атаку по Киевской области. Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов.
Где находятся повреждения?
Броварской район. В результате атаки возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов.
Фастовский район. В селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия. Пожар ликвидирован.
Бучанский район. В результате вражеской атаки произошли пожары на территории логистических комплексов.
Подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать пожары и работают на местах вражеских ударов.
Информация о погибших, пострадавших и других последствиях атаки уточняется.
Последствия
Что предшествовало?
Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
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