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Массированный удар РФ по Киевской области: горят склады и предприятия в трех районах. ВИДЕО+ФОТО

Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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В ночь на 5 августа российские войска совершили очередную массированную ракетную атаку по Киевской области. Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов.

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Где находятся повреждения?

Броварской район. В результате атаки возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов.

Фастовский район. В селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия. Пожар ликвидирован.

Бучанский район. В результате вражеской атаки произошли пожары на территории логистических комплексов.

Подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать пожары и работают на местах вражеских ударов.

Информация о погибших, пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

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Последствия

Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела

Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Автор: 

Киевская область (4923) Броварский район (92) Бучанский район (192) Фастовский район (81) Калиновка (1)
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