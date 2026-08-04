Вследствие атаки дронов в Киевской области пострадала женщина, повреждены дом и склад
В Броварском районе Киевской области вследствие атаки российских ударных беспилотников пострадала женщина. Также повреждены частный дом и складское помещение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КОВА.
"К сожалению, вследствие очередной атаки вражеских ударных дронов в Броварском районе пострадала женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Также повреждены частный дом и складское помещение.
"Воздушная опасность сохраняется. Просим всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах. Берегите себя и своих близких", — призвали в ОВА.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками вечером 4 августа.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль