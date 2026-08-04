Вследствие атаки дронов в Киевской области пострадала женщина, повреждены дом и склад

В Броварском районе Киевской области вследствие атаки российских ударных беспилотников пострадала женщина. Также повреждены частный дом и складское помещение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КОВА.

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"К сожалению, вследствие очередной атаки вражеских ударных дронов в Броварском районе пострадала женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Также повреждены частный дом и складское помещение.

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"Воздушная опасность сохраняется. Просим всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах. Берегите себя и своих близких", — призвали в ОВА.

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