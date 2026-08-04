РФ атакует Украину вечером 4 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 4 августа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 19:19 — поступило сообщение о реактивном БПЛА из Черниговской области, следующем в направлении Киевской области.

В 19:28 — реактивный БПЛА курсом на Киев с востока.

В 19:30 — реактивные БПЛА на западе Черниговской области, курс южный. Реактивный БПЛА в Обуховском районе Киевской области, курс северный.

В 19:33 — реактивные БПЛА из Черниговской области, курс на Киевскую область.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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