РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13561 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников
367 0

РФ атакует Украину вечером 4 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Атака беспилотников

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 4 августа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 19:19 — поступило сообщение о реактивном БПЛА из Черниговской области, следующем в направлении Киевской области.

В 19:28 — реактивный БПЛА курсом на Киев с востока.

В 19:30 — реактивные БПЛА на западе Черниговской области, курс южный. Реактивный БПЛА в Обуховском районе Киевской области, курс северный.

В 19:33 — реактивные БПЛА из Черниговской области, курс на Киевскую область.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Смотрите также: Момент перехвата и уничтожения российского "Шахеда" пилотом Воздушных сил Украины. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5551) обстрел (34695) атака (1895) Шахед (2394)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 