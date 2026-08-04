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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 4 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака безпілотників

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 4 серпня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:19 - Повідомлялося про реактивний БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.

О 19:28 - Реактивний БпЛА курсом на Київ зі сходу.

О 19:30 - Реактивні БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний. Реактивний БпЛА в Обухівському районі Київщини, курс північний.

О 19:33 - Реактивні БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.

Оновлена інформація

О 19:39 - БпЛА курсом на Суми з півночі.

О 19:40 - Реактивні БпЛА в Сумському районі, курс південно-західний.

О 19:41 - Реактивний БпЛА курсом на Київ з півночі.

О 19:45 - Реактивний БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.

О 20:12 - Реактивний БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину (Броварський район).

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також дивіться: Момент перехоплення та знищення російського "Шахеда" пілотом Повітряних сил України. ВIДЕО

Автор: 

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