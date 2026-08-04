РФ атакує Україну увечері 4 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 4 серпня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:19 - Повідомлялося про реактивний БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
О 19:28 - Реактивний БпЛА курсом на Київ зі сходу.
О 19:30 - Реактивні БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний. Реактивний БпЛА в Обухівському районі Київщини, курс північний.
О 19:33 - Реактивні БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
Оновлена інформація
О 19:39 - БпЛА курсом на Суми з півночі.
О 19:40 - Реактивні БпЛА в Сумському районі, курс південно-західний.
О 19:41 - Реактивний БпЛА курсом на Київ з півночі.
О 19:45 - Реактивний БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
О 20:12 - Реактивний БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину (Броварський район).
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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