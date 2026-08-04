Унаслідок атаки дронів на Київщині постраждала жінка, пошкоджено будинок і склад

У Броварському районі Київської області внаслідок атаки російських ударних безпілотників травмовано жінку. Також пошкоджено приватний будинок і складське приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КОВА.

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"На жаль, унаслідок чергової атаки ворожих ударних дронів у Броварському районі травмовано жінку. Їй надається вся необхідна медична допомога", - ідеться в повідомленні.

Також пошкоджено приватний будинок і складське приміщення.

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"Повітряна небезпека триває. Просимо всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких", - закликали в ОВА.

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