Унаслідок атаки дронів на Київщині постраждала жінка, пошкоджено будинок і склад
У Броварському районі Київської області внаслідок атаки російських ударних безпілотників травмовано жінку. Також пошкоджено приватний будинок і складське приміщення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КОВА.
"На жаль, унаслідок чергової атаки ворожих ударних дронів у Броварському районі травмовано жінку. Їй надається вся необхідна медична допомога", - ідеться в повідомленні.
Також пошкоджено приватний будинок і складське приміщення.
"Повітряна небезпека триває. Просимо всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких", - закликали в ОВА.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 4 серпня.
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