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Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
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Вдруге за добу окупанти атакували найбільший склад Rozetka. ФОТОрепортаж

У ніч на 2 серпня російські війська завдали удару "Шахедами" по найбільшому складу Rozetka у Броварах, це вже друга атака за добу.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Вдруге за 24 години

Як зазначається, вночі два "Шахеди" влучили в найбільший склад Rozetka.

Обійшлось без постраждалих. Rozetka продовжує працювати за графіком.

"Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар", – йдеться в повідомленні.

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Наслідки удару

РФ знову вдарила по складу Rozetka
РФ знову вдарила по складу Rozetka
РФ знову вдарила по складу Rozetka

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Що передувало

Нагадаємо, зранку 1 серпня війська РФ завдали удару реактивним "Шехедом" по складу Rozetka на Київщині.

Автор: 

Бровари (288) Київська область (4576) обстріл (35961) Rozetka (13) Броварський район (90)
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