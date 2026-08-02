Вдруге за добу окупанти атакували найбільший склад Rozetka. ФОТОрепортаж

У ніч на 2 серпня російські війська завдали удару "Шахедами" по найбільшому складу Rozetka у Броварах, це вже друга атака за добу.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Вдруге за 24 години

Як зазначається, вночі два "Шахеди" влучили в найбільший склад Rozetka.

Обійшлось без постраждалих. Rozetka продовжує працювати за графіком.

"Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар", – йдеться в повідомленні.

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Наслідки удару











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Що передувало

Нагадаємо, зранку 1 серпня війська РФ завдали удару реактивним "Шехедом" по складу Rozetka на Київщині.