Склад Rozetka атакований у Броварах на Київщині. ФОТО
Сьогодні, 1 серпня, зранку війська РФ завдали удару реактивним "Шехедом" по складу Rozetka на Київщині.
Про це повідомила у фейсбуку співвласниця компанії Ірина Чечтокіна, інформує Цензор.НЕТ.
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"Сьогодні зранку реактивний шахед уразив наш склад. На той момент на складі працювали 270 людей. На жаль, загинув наш колега Володимир Мельниченко. Ще семеро зараз у лікарні, один із них перебуває у важкому стані", - йдеться у повідомленні.
Світлини, зроблені і іншого ракурсу, на яких зображено ті ж знищені автівки, публікує Київська облпрокуратура. У повідомленні зазначено, що йдеться про удар по Броварах.
Як зазначили у прокуратурі, сьогодні близько 11:28 внаслідок атаки ворожого реактивного безпілотного літального апарата у місті Бровари по території маркетплейсу загинув 61-річний чоловік. Ще шестеро людей отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані з множинними травмами, решта після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.
Також пошкоджено 13 автомобілів.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували склади у Броварах: є загиблий і троє поранених.
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