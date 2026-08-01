Склад Rozetka атакований у Броварах на Київщині. ФОТО

Сьогодні, 1 серпня, зранку війська РФ завдали удару реактивним "Шехедом" по складу Rozetka на Київщині.

Про це повідомила у фейсбуку співвласниця компанії Ірина Чечтокіна, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні зранку реактивний шахед уразив наш склад. На той момент на складі працювали 270 людей. На жаль, загинув наш колега Володимир Мельниченко. Ще семеро зараз у лікарні, один із них перебуває у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

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Світлини, зроблені і іншого ракурсу, на яких зображено ті ж знищені автівки, публікує Київська облпрокуратура. У повідомленні зазначено, що йдеться про удар по Броварах.

Як зазначили у прокуратурі, сьогодні близько 11:28 внаслідок атаки ворожого реактивного безпілотного літального апарата у місті Бровари по території маркетплейсу загинув 61-річний чоловік. Ще шестеро людей отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані з множинними травмами, решта після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Також пошкоджено 13 автомобілів.







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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували склади у Броварах: є загиблий і троє поранених.