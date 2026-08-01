Склад Rozetka подвергся атаке в Броварах на Киевщине. ФОТО

Сегодня, 1 августа, утром войска РФ нанесли удар реактивной ракетой "Шахед" по складу Rozetka в Киевской области.

Об этом сообщила в Facebook совладелица компании Ирина Чечтокина, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня утром реактивная ракета "Шахед" поразила наш склад. На тот момент на складе работали 270 человек. К сожалению, погиб наш коллега Владимир Мельниченко. Еще семеро сейчас находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Фотографии, сделанные с другого ракурса, на которых запечатлены те же уничтоженные автомобили, публикует Киевская облпрокуратура. В сообщении указано, что речь идет об ударе по Броварам.

Как отметили в прокуратуре, сегодня около 11:28 в результате атаки вражеского реактивного беспилотного летательного аппарата в городе Бровары на территории маркетплейса погиб 61-летний мужчина. Еще шесть человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с множественными травмами, остальные после оказания медицинской помощи проходят амбулаторное лечение.

Также повреждены 13 автомобилей.







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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали склады в Броварах: есть погибший и трое раненых.