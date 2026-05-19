Враг атаковал дронами Киевщину: есть повреждения в Броварах
Враг не прекращает наносить удары по Киевской области с помощью ударных дронов. Сегодня ночью последствия вражеской атаки зафиксированы в Броварском районе.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
Как отмечается, осколками сбитой цели незначительно повреждены технический балкон многоэтажного дома и два легковых автомобиля в Броварах. К счастью, пострадавших нет.
На местах работают все оперативные службы.
"Спасибо нашим охотникам из проекта "Чисте небо" за профессиональную и слаженную работу. Благодаря им на рубежах области удалось уничтожить два десятка вражеских дронов и уберечь жителей от гораздо более тяжелых последствий", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, всего было уничтожено 180 вражеских БПЛА из 209.
руслан #614535
