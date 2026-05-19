Уничтожено 180 вражеских БПЛА из 209, - Воздушные силы

В ночь на 19 мая 2026 года войска РФ нанесли удар с помощью 209 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе - реактивных), "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 180 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение обломков в 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздухе - несколько вражеских БПЛА", - отмечают Воздушные силы.

