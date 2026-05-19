Знешкоджено 180 ворожих БпЛА із 209, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ відбивають напад дронів та балістики на Київ

У ніч на 19 травня 2026 року війська РФ атакували 209 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 180 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА", - наголошують Повітряні сили.

