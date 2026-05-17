РФ атакует Киев и область дронами: работает ПВО
В настоящее время войска РФ наносят удары по Киевской области и столице с помощью ударных беспилотников. Работает ПВО.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В столице работает ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.
Также ПВО работает в Киевской области.
"Внимание! Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль