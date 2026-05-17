РФ атакует Киев и область дронами: работает ПВО

В настоящее время войска РФ наносят удары по Киевской области и столице с помощью ударных беспилотников. Работает ПВО.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В столице работает ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.

Также ПВО работает в Киевской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент сбивания российского "Шахеда" экипажем мобильной ПВО из пулемета M2 Browning. ВИДЕО

"Внимание! Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.