РФ атакувала Київ та область дронами: працювала ППО (оновлено)
Наразі війська РФ атакують Київську область та столицю ударними безпілотниками. Працює ППО.
Про це інформує мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Загроза удару дронами
"У столиці працює ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко.
Також ППО працює на Київщині.
"Увага! Київщина!У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Наразі і в Києві, і в області оголошено відбій загрози.
