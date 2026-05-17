РФ атакувала Київ та область дронами: працювала ППО (оновлено)

Наразі війська РФ атакують Київську область та столицю ударними безпілотниками. Працює ППО.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загроза удару дронами

"У столиці працює ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко.

Також ППО працює на Київщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент збиття російського "Шахеда" екіпажем мобільної ППО з кулемета M2 Browning. ВIДЕО

"Увага! Київщина!У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Наразі і в Києві, і в області оголошено відбій загрози.