УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10192 відвідувача онлайн
Новини
760 1

Ворог атакував дронами Київщину: є пошкодження у Броварах

Шахед над Броварами

Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. Цієї ночі наслідки ворожої атаки зафіксовано у Броварському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наслідки

Як зазначається, уламками збитої цілі несуттєво пошкоджено технічний балкон багатоповерхівки та два легкові автомобілі у Броварах. На щастя, постраждалих немає.

Читайте також: Будинки та підприємство пошкоджені внаслідок атаки ворожих дронів у Броварах на Київщині. ФОТОрепортаж

На місцях працюють усі оперативні служби.

"Дякую нашим мисливцям з проєкту "Чисте небо" за професійну та злагоджену роботу. Завдяки їм на рубежах області вдалося знищити два десятки ворожих дронів та убезпечити жителів від значно тяжчих наслідків", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 180 ворожих БпЛА із 209.

Також читайте: РФ атакувала Київ та область дронами: працювала ППО (оновлено)

Автор: 

Бровари (293) Київська область (4585) Шахед (2200) Броварський район (78)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какое волшебное место конча-заспа
показати весь коментар
19.05.2026 09:20 Відповісти
 
 