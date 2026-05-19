Ворог атакував дронами Київщину: є пошкодження у Броварах
Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. Цієї ночі наслідки ворожої атаки зафіксовано у Броварському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
Як зазначається, уламками збитої цілі несуттєво пошкоджено технічний балкон багатоповерхівки та два легкові автомобілі у Броварах. На щастя, постраждалих немає.
На місцях працюють усі оперативні служби.
"Дякую нашим мисливцям з проєкту "Чисте небо" за професійну та злагоджену роботу. Завдяки їм на рубежах області вдалося знищити два десятки ворожих дронів та убезпечити жителів від значно тяжчих наслідків", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 180 ворожих БпЛА із 209.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
руслан #614535
показати весь коментар19.05.2026 09:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль