Ворог атакував дронами Київщину: є пошкодження у Броварах

Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. Цієї ночі наслідки ворожої атаки зафіксовано у Броварському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки

Як зазначається, уламками збитої цілі несуттєво пошкоджено технічний балкон багатоповерхівки та два легкові автомобілі у Броварах. На щастя, постраждалих немає.

На місцях працюють усі оперативні служби.

"Дякую нашим мисливцям з проєкту "Чисте небо" за професійну та злагоджену роботу. Завдяки їм на рубежах області вдалося знищити два десятки ворожих дронів та убезпечити жителів від значно тяжчих наслідків", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 180 ворожих БпЛА із 209.

