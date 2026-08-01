Российские дроны атаковали склады в Броварах: есть погибший и трое раненых

Утром 1 августа российские войска нанесли удар ударными беспилотниками по складским помещениям в Броварах Киевской области. В результате удара погиб один человек, еще трое получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Тимур Ткаченко.

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По предварительным данным, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Также в результате атаки повреждено 12 автомобилей.

На месте продолжают работать спасатели и другие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий российского удара, а также фиксация нанесенных разрушений.

Что предшествовало?

В ночь на 1 августа под российскими ударами оказалась Киевская область. Возник пожар на промышленном объекте и повреждения жилой застройки. Два человека получили ранения, продолжаются работы по ликвидации последствий.

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