РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11002 посетителя онлайн
Новости Обстрел Киевщины
2 007 7

Российские дроны атаковали склады в Броварах: есть погибший и трое раненых

Россия атаковала Бровары дронами: погиб мужчина, трое человек ранены

Утром 1 августа российские войска нанесли удар ударными беспилотниками по складским помещениям в Броварах Киевской области. В результате удара погиб один человек, еще трое получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Тимур Ткаченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительным данным, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Также в результате атаки повреждено 12 автомобилей.

На месте продолжают работать спасатели и другие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий российского удара, а также фиксация нанесенных разрушений.

Что предшествовало?

В ночь на 1 августа под российскими ударами оказалась Киевская область. Возник пожар на промышленном объекте и повреждения жилой застройки. Два человека получили ранения, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по складу издательства "Ранок" в Харькове: горят учебники. ВИДЕО

Автор: 

Бровары (355) Киевская область (4919) обстрел (34639) склад (181) Броварский район (88)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 