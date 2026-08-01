РФ атаковала Киевскую область: горит предприятие, пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 1 августа под российскими ударами оказалась Киевская область. На промышленном объекте возник пожар, а жилая застройка подверглась повреждениям. Два человека получили ранения, продолжаются работы по ликвидации последствий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОГА.
Пострадавшие
У женщины 1981 года рождения диагностированы резаные раны головы и стопы. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь в больнице. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
Мужчина 2005 года рождения получил резаную рану спины. Его состояние не требовало госпитализации. Необходимая медицинская помощь оказана.
Последствия нападения
Также в Вышгородском районе поврежден частный дом.
В настоящее время спасатели тушат пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе.
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