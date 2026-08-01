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РФ атаковала Киевскую область: горит предприятие, пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 1 августа под российскими ударами оказалась Киевская область. На промышленном объекте возник пожар, а жилая застройка подверглась повреждениям. Два человека получили ранения, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОГА.

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Пострадавшие

У женщины 1981 года рождения диагностированы резаные раны головы и стопы. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь в больнице. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Мужчина 2005 года рождения получил резаную рану спины. Его состояние не требовало госпитализации. Необходимая медицинская помощь оказана.

Последствия нападения

Также в Вышгородском районе поврежден частный дом.

В настоящее время спасатели тушат пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе.

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Киевская область под ударом: пожар на промышленном объекте'єкті
Киевская область под ударом: пожар на промышленном объекте'єкті
Киевская область под ударом: пожар на промышленном объекте'єкті
Киевская область под ударом: пожар на промышленном объекте'єкті
Киевская область под ударом: пожар на промышленном объекте'єкті
Киевская область под ударом: пожар на промышленном объекте'єкті
Киевская область под ударом: пожар на промышленном объекте'єкті
Киевская область под ударом: пожар на промышленном объекте'єкті

Автор: 

Киевская область (4915) обстрел (34639) Бучанский район (189) Вышгородский район (87)
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