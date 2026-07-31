РФ атаковала Киевщину дронами: повреждены дом и предприятие

Утром 31 июля российские войска нанесли удар по Киевской области с помощью ударных беспилотников, силы ПВО сбили вражеские цели. Осколки повредили частный дом, автомобили и предприятие, также возник пожар. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОВА.

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В Броварском районе повреждены дом и предприятие

В Броварском районе в результате вражеской атаки поврежден частный жилой дом, два автомобиля и здания одного из предприятий.

Информация о масштабах разрушений уточняется.

В Вышгородском районе ликвидирован пожар

В Вышгородском районе из-за падения обломков сбитых воздушных целей возник пожар травяного настила.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.

Пострадавших нет

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

На местах продолжают работать экстренные и оперативные службы.

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