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Новости Атака БпЛА на Киевщину
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РФ атаковала Киевщину дронами: повреждены дом и предприятие

В Киевской области в результате атаки РФ повреждены дом, предприятие и автомобили

Утром 31 июля российские войска нанесли удар по Киевской области с помощью ударных беспилотников, силы ПВО сбили вражеские цели. Осколки повредили частный дом, автомобили и предприятие, также возник пожар. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОВА.

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В Броварском районе повреждены дом и предприятие

В Броварском районе в результате вражеской атаки поврежден частный жилой дом, два автомобиля и здания одного из предприятий.

Информация о масштабах разрушений уточняется.

В Вышгородском районе ликвидирован пожар

В Вышгородском районе из-за падения обломков сбитых воздушных целей возник пожар травяного настила.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.

Пострадавших нет

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

На местах продолжают работать экстренные и оперативные службы. 

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Киевская область (4912) обстрел (34625) Броварский район (86) Вышгородский район (86)
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